Pour le deuxième match du stage à Marbella, l’équipe de France U19 a pris le meilleur sur la Belgique (2-0). Justin Bengui et Saël Kumbedi étaient tous deux titulaires.

Deux jours après le nul (1-1) contre l’Australie et un revers final lors de la séance des tirs au but (4 tab 1), l’équipe de France U19 a rectifié le tir ce samedi à Marbella. Sur l’un des terrains du Banus Football Center, les Bleuets se sont imposés face à la Belgique sur le score de 2 à 0. Les joueurs de Bernard Diomède qui sont accompagnés par Robert Pirès pendant ce stage dans le cadre de son BEF, ont pris le meilleur sur leurs adversaires grâce à des buts d'Eliesse Ben Seghir (57e) et Steve N'Goura (60e) en deuxième période.

Pour cette rencontre, le sélectionneur français avait choisi de titulariser les deux joueurs de l’OL de son groupe. Remplaçant contre l’Australie, Justin Bengui a pris place ce samedi dans le but français avec Saël Kumbedi devant lui. Avant de reprendre le chemin de Lyon, il reste encore un match à disputer aux Lyonnais et à l’équipe de France U19. Ce sera mardi à 11h face à la Suisse. Une dernière rencontre amicale avant le 1er tour de qualification à l’Euro 2024, mi-novembre.