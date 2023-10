OL : Kumbedi et Cherki hors course pour le Golden Boy

Saël Kumbedi lors d’OL – Reims en mai 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Présents parmi les 100 joueurs en lice pour le titre individuel, Saël Kumbedi et Rayan Cherki n’ont pas passé le cut final. Les deux joueurs de l’OL ne font pas partie des 25 derniers nommés.

Est-ce le début de saison cauchemardesque de l’OL qui a eu raison de leur présence ? Les trois points en huit matchs ont certainement dû jouer, tout comme leur performance individuelle. Une chose est sûre, Saël Kumbedi et Rayan Cherki ne gagneront pas le Golden Boy 2023. Jeudi, Tuttosport, qui délivre cette récompense pour les moins de 21 ans, a officialisé le nom des 25 derniers joueurs encore en lice. Aucune trace des deux joueurs de l’OL qui étaient pourtant dans la liste initiale des cents courant juin.

Finaliste de l’édition 2021, Rayan Cherki est en panne sèche depuis le début de la saison. Derrière un collectif qui ronronne, le meneur de l’OL n’arrive pas plus à se montrer décisif. En plus d’un temps de jeu revu à la baisse depuis l’arrivée de Fabio Grosso, Cherki affiche pour le moment aucun but ni passe à ses statistiques en club. Chez les Bleuets, il a réussi à trouver un peu de confiance avec Thierry Henry, mais ça n’a pas été suffisant pour convaincre le jury du Golden Boy de lui permettre de rejoindre ses coéquipiers en Espoirs, Warren Zaïre-Emery (PSG), Mathys Tel (Bayern Munich) afin faire partie des 25 finalistes de l’édition 2023.