Jeudi, les équipes de France U20 et U19 disputaient chacune un match amical. Justin Bengui et Saël Kumbedi ont été défaits aux tirs au but tandis qu'Islam Halifa a contenu le Paris FC.

En attendant l’équipe de France A et Espoirs ce vendredi 13 octobre, les sélections U20 et U19 ont lancé cette trêve internationale. Pour les ainés de Landry Chauvin, le rassemblement a d’ailleurs tourné court puisque Islam Halifa et ses coéquipiers n’avaient été retenus que pour un stage de quatre jours à Clairefontaine. En concédant le match nul (1-1) contre le Paris FC, pensionnaire de Ligue 2, les jeunes Français ont donc refermé cette fenêtre d’octobre. Peu d’informations ont filtré sur ce match amical disputé à huis clos, si ce n’est que Mathieu Patouillet, prêté par l'OL à Sochaux, était titulaire tandis que Halifa a commencé sur le banc. Au niveau du buteur, Logbo a répondu à l’ouverture du score francilienne juste avant la pause.

Quand les U20 sont restés à Clairefontaine, les U19 de Bernard Diomède ont eu pris la direction de l’Espagne pour un stage de dix jours. À Marbella, les coéquipiers de Justin Bengui, remplaçant, et Saël Kumbedi disputent un tournoi amical et ont perdu leur premier rendez-vous. Avec les deux joueurs de l’OL, les Bleuets ont fait jeu égal contre les U20 de l’Australie (1-1) mais ont cédé lors de la séance des tirs au but (4-1). Prochain rendez-vous pour l’équipe de France U19, samedi contre la Belgique (13h).