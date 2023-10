OL - D1 féminine : Le Sommer élue joueuse du mois de septembre

Eugénie Le Sommer et Lindsey Horan lors du match Juventus – OL (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

À son avantage depuis le début de la saison, Eugénie Le Sommer a été récompensée de ses performances individuelles et collectives. L’attaquante de l’OL a remporté le titre de meilleure joueuse du championnat en septembre.

Il n’y a eu que deux rencontres de championnat, mais cela a été suffisant pour marquer les esprits. Avec deux victoires en deux matchs dont le choc contre le PSG, l’OL a déjà marqué son territoire dans cet exercice 2023-2024 de D1 féminine. Le Paris FC fait pour le moment de la résistance et empêche les Fenottes d’être leaders depuis trois journées, mais le train lyonnais est parfaitement lancé. En tête de locomotive, Eugénie Le Sommer n’est pas étrangère à ce bon début de saison. Déjà décisive lors du Trophée des championnes, l’attaquante a enchaîné en championnat.

Buteuse contre Le Havre et le PSG, elle a ajouté une passe décisive en Bretagne pour soigner sa ligne de statistiques. Impliquée dans trois des cinq buts lyonnais en septembre, Le Sommer a été logiquement récompensée de cette entame réussie. Nommée pour le titre de meilleure joueuse du mois de septembre, l’attaquante bretonne a pris le meilleur sur Clara Mateo (Paris FC) et la gardienne des Girondins de Bordeaux, Justine Lerond. Avec plus de 53% des votes, Le Sommer n'a laissé que des miettes à la concurrence et remporte ce premier trophée individuel de la saison.