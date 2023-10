L’OL clôt sa semaine avec une opposition interne ce samedi

Avec notamment de deux doubles séances au programme, les joueurs de l’OL n’ont pas chômé cette semaine. Ils finiront avec une opposition interne ce samedi avant de faire relâche.

Lors de la dernière trêve internationale, le temps de repos donné aux joueurs de l’OL avait fait lever les poils de plus d’un supporter lyonnais. Après la défaite contre le PSG, Laurent Blanc avait octroyé deux jours de repos aux Lyonnais avant un retour à Décines pour trois jours et une rencontre amicale contre l’AJ Auxerre. Le contexte autour de l’entraîneur n’avait bien sûr pas poussé le Cévenol à mettre le bleu de chauffe, se sachant sur un siège éjectable, mais avec six jours de repos au cumulé sur deux semaines de trêve, cela avait forcément fait grincer des dents. Pour cette nouvelle trêve, Fabio Grosso a remplacé Laurent Blanc et le travail est bien au programme.

S’ils ont eu deux jours de repos lundi et mardi après le nul contre Lorient, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont eu le droit à six séances entre mercredi et ce samedi. Avec notamment deux doubles doses avant une opposition en interne ce samedi. Ce match à huis clos va permettre à Grosso de voir sur grand terrain si les exercices et consignes travaillés ces derniers jours et même depuis son arrivée ont été assimilés. Cela devrait permettre également à certains jeunes de se frotter au niveau professionnel sur grand terrain après avoir fait les entraînements durant la semaine. Place ensuite à un peu de repos avant de reprendre le chemin de l’entraînement en début de semaine pour la préparation du match capital contre Clermont (dimanche 22 octobre, 20h45).