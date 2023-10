OL : séance individualisée pour Bacha ce mercredi

À trois jours du derby contre Saint-Etienne, 22 joueuses de l’OL ont pris part à la séance ouverte au public. Selma Bacha s’est, elle, contentée d’un travail en salle.

Un peu plus d’une cinquantaine de supporters avaient pris place derrière les grilles du terrain numéro 4 du centre d’entraînement de Décines. Malgré le soleil, malgré l’imminence d’un premier derby depuis plus d’un an, ce n’était pas la foule des grands jours ce mercredi pour l’entraînement de l'OL féminin ouvert au public. Pas besoin d’être nombreux pour donner des ondes positives, nous glisse-t-on. Il est vrai. Qu’importe l’affluence matinale ce mercredi, ce sont bien 22 joueuses qui ont fait leur apparition sur la pelouse pour une séance d’une heure et quart.

En plus de tactique, les 22 Fenottes travaillent athlétiquement. Bacha est en salle pour une séance individuelle. #OL pic.twitter.com/WfPmmch4hR — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) October 11, 2023

Cette dernière s’est décomposée autour d'une mise en place tactique sur les circulations de passe et le pressing sur demi-terrain, de travail spécifique devant le but pour certaines mais aussi du travail athlétique sur la pelouse du terrain Gérard Houllier. Le rectangle vert accueillera le derby contre l’AS Saint-Etienne samedi à 21h et où Selma Bacha devrait en être. Ce mercredi, elle s’est pourtant contentée d’un travail en marge du reste du groupe avec un travail spécifique en salle. Elle a ensuite pointé le bout de son nez en enchaînant quelques tours de terrain en baskets en compagnie de Liana Joseph. Malgré un match par semaine, l’enchaînement post Coupe du monde pousse le staff pléthorique lyonnais a géré les physiques au cas par cas. Et quand on connait la débauche d’énergie de la latérale sur un terrain, il vaut mieux prendre ses précautions…