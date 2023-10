Eugénie Le Sommer qui célèbre son but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avec un doublé pour Eugénie Le Sommer et trois passes pour Melchie Dumornay, le duo a grandement participé au festival offensif de l’OL contre Saint-Etienne (6-0). Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Top : la connexion Le Sommer - Dumornay

Elle n’est là que depuis août et pourtant, elle donne l’impression de faire partie des meubles. En l’espace de quatre matchs, Melchie Dumornay s’est déjà rendue indispensable dans le jeu de l’OL. Ayant débloqué son compteur but la semaine dernière contre Bordeaux, l’Haïtienne a encore régalé ce dimanche pour le derby. Sans Selma Bacha, elle a été responsabilisée sur les coups de pieds arrêtés et les 1500 spectateurs présents n’ont même pas vu la différence. C’est sur un de ses coup-franc à la 14e minute que Vanessa Gilles a débloqué la situation.

Une première passe décisive qui en a appelé d’autres ce dimanche avec une connexion spéciale avec Eugénie Le Sommer. Les deux attaquantes se sont trouvées presque les yeux fermés pour mettre la tête sous l’eau à Saint-Etienne. À peine une minute après son offrande pour Gille, Dumornay a parfaitement lancé sa numéro 9 qui est allée mystifier la gardienne stéphanoise. Rebelote dix minutes plus tard avec cette fois un centre déposé sur la tête de Le Sommer. Un doublé pour l’une, un triplé de passes pour l’autre. On avait pu voir des prémices lors du Trophée des championnes avec des rôles intervertis et ce dimanche l’axe Le Sommer - Dumornay a parfaitement fonctionné.

Flop : l’arbitrage de Mme Vanderstichel

Il y avait longtemps que l’arbitrage n’avait pas été au centre des débats d’un match de l’OL. Avec Maika Vanderstichel, ce fut de nouveau le cas et les supporters lyonnais n’ont pas mis longtemps à comprendre que les coups de sifflets n’allaient pas être des plus nombreux ce dimanche. Laisser jouer a ses avantages avec un jeu qui n’est pas interrompu toutes les deux minutes, mais les Fenottes et notamment Lindsey Horan auraient certainement aimé un peu plus d’autorité de Mme Vanderstichel.

Saint-Etienne n’a pas été méchant et a été dans l’impact dans le bon sens du terme, mais certains contacts stéphanois auraient mérité d’être sanctionnés par quelques biscottes. Finalement, c’est plus un enchaînement de mauvaises décisions qui a eu lieu, à l’image du jaune pour Wendie Renard à la 37e ou une touche lyonnaise qui s’est transformée en touche stéphanoise. Ces décisions ont eu le don d'énerver les Fenottes ainsi que les supporters lyonnais quand la capitaine lyonnaise a fini au sol sur une intervention à retardement et que Mme Vanderstichel a choisi de siffler une touche. Et que dire du jaune donné à Bacha sur sa première faute (74e) et à Mbock quinze minutes plus tard.