OL : en quoi la Premier League International Cup est bénéfique à la réserve ?

Depuis maintenant un mois, la réserve de l’OL s’est lancée dans l’aventure qu’est la Premier League International Cup. Un tournoi amical contre des réserves anglaises qui a ses avantages pour Gueïda Fofana et son staff.

À l’heure où de plus en plus de clubs réfléchissent à retirer leur équipe réserve des championnats nationaux, l’OL a fait le choix de poursuivre l’aventure. Pourtant, avec la descente en National 3, l’occasion aurait été belle d’imiter le PSG ou encore l’AS Monaco. Seulement, dans le processus de formation élite que souhaite promouvoir le club, l’OL ne pouvait se permettre un tel choix. Il a donc été décidé de tester pendant un an l’utilité d’une double - casquette avec la N3 mais aussi la Premier League International Cup, grande nouveauté au calendrier de la réserve.

Ce tournoi amical avec d’autres réserves pros du Vieux Continent, Monaco ou Nice l’avaient déjà rejoint ces dernières années. L’OL a aussi sauté le pas et pour le moment ne le regrette pas. Les friands de l’Académie sont forcément frustrés de ne pas voir ces matchs à Décines, les rencontres se jouant en Angleterre, mais pour les joueurs du groupe Pro2, l’aventure humaine et sportive a commencé de la meilleure des manières. Deux victoires en deux matchs contre Chelsea et Southampton et un choc pour la première place à venir contre West Ham (28 novembre).

De la confiance pour embrayer sur la N3

Les débuts sont parfaits et ce n’est pas Gueïda Fofana qui va s’en plaindre. Tancé pour les résultats de son équipe depuis plusieurs mois, l’entraîneur lyonnais profite de la PLIC pour prouver que ce qui est travaillé à l’entraînement fonctionne en match. Ce n’est pas toujours le cas en championnat, mais en affrontant des équipes anglaises, le gap est bien moins élevé qu’en National 3. Dans ce qui peut ressembler à un championnat U23, les Lyonnais sont bien plus à leur avantage qu’en championnat.

Ce n’est un secret pour personne, la réserve de l’OL est de plus en plus jeune et le tournoi permet de se confronter à des joueurs du même âge. Les performances contre Chelsea et Southampton en ont surpris plus d’un à commencer par les clubs anglais. Ces derniers, toujours très autocentrés, n’avaient d’ailleurs pas manquer de prendre l’OL de haut, nous a-t-on soufflé dans l’entourage proche de la réserve, avant de vite déchanter.

Les clubs anglais surpris par le niveau de l'OL

Face à cette adversité, les voyages durant lesquels l'OL peut disposer des "infrastructures incroyables des Academy de Premier League" permettent de créer un vrai collectif et cela se ressent sur le terrain. Les coéquipiers d’Islam Halifa se sont certes faits peur à deux reprises en concédant l’ouverture du score à Chelsea puis en voyant Southampton revenir à 3-3 après avoir mené 0-3, mais ces matchs leur permettent de prendre confiance. "Ils voient que le travail fait à l’entraînement paie et ça donne de l'énergie à ne pas voir que le négatif comme la saison dernière", avance-t-on dans le club.

Ce qui est et était travaillé pour la N2 et la N3 est la même chose pour la Premier League International Cup. Seulement, dans ces confrontations, l’OL montre qu’il est en avance dans sa formation. De quoi surprendre la Premier League, qui suit avec attention cette PLIC, et les clubs anglais, à commencer par John Terry, ancien défenseur et capitaine des Blues et aujourd’hui dans l’encadrement de l’Academy de Chelsea.

Gagner enfin face à une équipe dite d'adultes

Bien plus en confiance grâce à ces rencontres de la PLIC pour aborder les matchs de championnat, les joueurs de l’OL n’ont pas pour autant réglé tous leurs problèmes avec ce tournoi amical. Si le staff se satisfait du début de saison avec deux victoires, deux nuls et une seule défaite, il est conscient que le chemin est encore long en National 3. La poule est relevée et les Lyonnais vont maintenant devoir passer un cap psychologique. Celui d’arriver à retranscrire ce qui est fait contre des U23 face à des équipes "d’adultes" comme pouvait l’être Saint-Priest dernièrement.

Les quatre succès de la saison l’ont été contre des réserves (Clermont, Chelsea, Southampton, Saint-Etienne) et c’est désormais l’objectif affiché aux jeunes joueurs d'ici au rendez-vous contre West Ham fin novembre : sortir vainqueur d’un match dit d’adultes. Le choc sur la pelouse de Chassieu-Décines dans une semaine risque en tout cas de ramener Breyton Fougeu et ses compères à la réalité de la N3.