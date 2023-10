Satisfaite de voir l’OL retrouver son trône de leader après sa victoire (6-0), Sonia Bompastor n’a pas manqué de fustiger l’arbitrage face à Saint-Etienne.

Elle est une éternelle insatisfaite et même dans une victoire 6-0, Sonia Bompastor trouve le moyen de voir ce qui n’a pas fonctionné pour son OL. Samedi soir, l’entraîneur lyonnaise a regretté "un manque de justesse technique et des choix pas toujours judicieux dans le premier quart d’heure." Mais c’est à peu près tout ce qu’elle a pu reprocher à ses joueuses qui n’ont fait qu’une bouchée de l’AS Saint-Etienne. En menant 4-0 à la pause, les Fenottes se sont rendues le match facile, un point sur lequel avait insisté Bompastor avec une volonté de "faire preuve d’efficacité, de marquer rapidement pour ne pas laisser d’espoir." Elle a été entendue même si les Lyonnaises ont eu du mal à rentrer dans le match.

"Ça arrivait parfois par-derrière"

Il faut dire qu’elles ont trouvé face à elles un bloc compact de l’ASSE et des Stéphanoises n’hésitant pas à y aller franchement. Lindsey Horan a paru surprise en début de match, même si "on s’attendait à ce qu’elles mettent de l’impact. On le disait dans la semaine que c’était un match particulier, donc on s’imaginait bien qu’elles avaient aussi envie de venir ici et de mettre de l’impact pour jouer les duels."

Néanmoins, si Sonia Bompastor n’a pas remis en cause l’intensité mise par Saint-Etienne, elle s’est montré un peu plus sévère sur l’arbitrage, considéré comme le flop de cette rencontre par la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais. "Ce (samedi) soir, il y a peut-être eu des duels qui ont été très limites et qui ont surpris les joueuses. Il y a quelques situations où ça arrivait un peu par-derrière et qui n’ont pas été sanctionnées. Mais, on sait que la Fédération essaye de mettre des moyens pour développer l’arbitrage."

Samedi soir, ce ne sont pas les 1500 spectateurs présents à Décines qui allaient contredire la coach lyonnaise…