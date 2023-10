L’OL croise les doigts pour Wendie Renard

Sortie sur blessure et par précaution samedi lors d'OL - ASSE, Wendie Renard va passer des examens dans les prochaines heures. Sonia Bompastor espère que ce n’est pas trop grave.

À force de laisser jouer, il fallait bien que les choses dérapent à un moment. Samedi soir, à Décines, l’arbitrage a laissé à désirer et s’est attiré des remontrances de la part de Sonia Bompastor. Il faut dire qu’entre des cartons distribués aux joueuses de l’OL sans réelles raisons plus des fautes non sifflées, Mme Vanderstichel ne s’est pas faite que des amis dans ce derby contre Saint-Etienne (6-0). Et ce n’est pas la sortie sur blessure de Wendie Renard à l’heure de jeu qui est venue arranger les choses.

Sur un contact aux abords du rond central, la capitaine de l’OL s’est écroulée et est restée de longues minutes allongée sur le terrain. Forcément, ces images ne sont pas pour rassurer le staff lyonnais et les supporters. Après la rencontre, Sonia Bompastor n’a pas voulu faire de constat à chaud avec cette sortie par précaution. "Il est encore trop tôt pour faire un diagnostic, a-t-elle déclaré sur Canal Plus. Elle va passer des examens pour en savoir plus, mais on croise les doigts."

Dans ce début de saison parfait (4 victoires, 15 buts marqués, 0 encaissé), l’OL espère ne pas voir des nuages venir couvrir ce beau ciel bleu. En attendant d’en savoir plus sur Wendie Renard, la précaution est d’usage et ce même pour Perle Morroni. La latérale gauche est sortie à la pause, touchée à la cheville après un contact. Mais là aussi, "on va attendre les examens pour se prononcer." Il ne reste plus qu’à croiser les doigts bien forts pour éviter d’avoir deux mauvaises nouvelles dans ces dossiers…