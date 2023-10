L’OL décroche le "label d’or LFP" pour sa restauration grand public

Logo de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Jeudi soir, au centre de l’INSEP, l’OL est devenu le premier club à recevoir le label d’or LFP de restauration. Le club lyonnais est récompensé pour son offre grand public au Parc OL les jours de match.

L’OL finira bien la saison avec un trophée. On est forcément d’humeur taquine par les temps qui courent mais il y a bien un domaine dans lequel le club lyonnais finira tout en haut du classement en France. En effet, jeudi soir, le club a reçu le "Label d’Or" décerné par la LFP concernant la restauration grand public pendant les rencontres. L’OL est le seul à avoir décroché le grade suprême tandis que 18 autres clubs professionnels français se sont contentés des Label d’Argent et de Bronze. "Le label récompense un certain niveau d’excellence, a expliqué Véronique Adam, responsable B2C à la LFP, dans des propos rapportés par Le Parisien. (…) Tous les lauréats sont des clubs qui, à un moment, se sont simplement dit : la restauration, c’est important dans l’expérience spectateur…"

Dix-neuf clubs sont désormais labellisés, sur les 25 qui avaient postulé parmi les 40 formations professionnelles en France. Cette initiative a été voulue par les clubs et est accompagnée par la LFP depuis 4 ans. A l’OL, la carte pour se restaurer dans le stade est variée, allant du traditionnel sandwich au jambon, en passant par les burgers autour de l’enceinte mais aussi le sandwich lyonnais, fruit d’une collaboration avec Grégory Cuilleron, chef cuisinier et supporter du club lyonnais.