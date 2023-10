Mardi soir face à Chypre, Rayan Cherki a été omniprésent lors du succès des Espoirs (9-0). Excellent avec la France, le meneur de jeu peine à transposer ça avec l'OL.

Forcément, lorsque équipe s'impose 9 à 0 et que vous êtes directement impliqué sur sept réalisations, vous avez fait une très belle performance. C'est le cas de Rayan Cherki, mardi, avec la France Espoirs contre Chypre.

Deux buts, deux passes décisives, plus une présence sur les premier, deuxième, et le cinquième buts, voilà un sacré bilan, même contre un adversaire très faible. On peut même ajouter celui du 4 à 0 si l'on considère qu'il est au départ de l'action. Une prestation pleine donc pour le milieu offensif, qui a prouvé qu'il se régalait avec cette sélection.

Positionné derrière les deux attaquants, il jouit d'une totale liberté de la part de l'entraîneur Thierry Henry, ce qui est moins souvent le cas en club. "Rayan a fait du Rayan, tout simplement. Notre schéma et notre structure lui permettent de pouvoir s'exprimer. C'est un 10, et à chaque fois qu'il sera en Espoirs avec nous, il jouera 10, a-t-il affirmé après la démonstration de sa formation. Après, il ne faut pas oublier les efforts énormes de Maghnes Akliouche pour défendre à côté, de Johann Lepenant qui a rééquilibré le milieu...".

7 buts sur les 6 derniers matchs de la France

Sur les derniers rassemblements, les statistiques du Lyonnais parlent pour lui, sept réalisations sur les dernières six parties, en plus des deux offrandes de mardi, en remontant au précédent l'Euro U21. On peut d'ailleurs ajouter qu'il est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 10 buts avec les Bleuets comme l'indique Stat Foot.

Visiblement, le garçon de 20 ans s'épanouit sous la tunique national, et ce n'est pas Lepenant qui dira le contraire. "Il est heureux, il s'est éclaté, ça lui fait du bien. Il est bien derrière deux attaquants car il a de la liberté et ça lui permet de se retourner, a fait observer le milieu rhodanien. Et quand Rayan se retourne, ça fait très mal. C'est sûr que des fois dans le match, il faut défendre (rires), mais tant qu'il est décisif comme ça, ce n'est pas un problème".

Si ce n'est pas un problème en sélection, ce n'est pas forcément le cas à l'OL, où cet aspect de son jeu a souvent été mis sur la table depuis ses débuts professionnels. A Décines, les coachs se sont succédés, mais hormis avec Laurent Blanc sur la fin de saison dernière, Cherki a eu toutes les peines du monde à confirmer le potentiel que l'on lui prête sur la durée.

L'OL et Cherki doivent se tirer vers le haut

Depuis sa venue Fabio Grosso a choisi de le laisser sur le banc deux fois sur trois. Interrogé sur le sujet, Thierry Henry a glissé qu'il n'allait "pas entrer dans le débat. Il y a un entraîneur, c'est lui qui gère ça. Ça serait mieux pour nous qu'il aille chercher plus de temps de jeu en club, mais moi, je reste à ma place", a déclaré l'ancien attaquant.

Pour la défense de l'Olympique lyonnais et de ses techniciens, le Gone n'a pas le même rendement avec les deux équipes. Mais d'un autre côté, le contexte n'est pas le même en Ligue 1 et avec les Espoirs, où le niveau est, sauf lors des phases finales, moins élevé. Alors les torts sont certainement partagés entre les deux camps, mais l'OL gagnerait à voir un Cherki aussi performant et régulier qu'avec les Bleuets, et de l'autre côté lui-même s'exprimerait mieux dans une formation en meilleure santé.