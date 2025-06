Barcola et Cherki (ex-OL) au top des passeurs européens en 2025

Les deux joueurs formés à l'OL, Bradley Barcola et Rayan Cherki, ont rayonné par leur altruisme au cours de cette saison 2024-2025.

En août 2023, Bradley Barcola (2021-2023, 7 buts en 47 matchs) a quitté l'Olympique lyonnais et posé ses valises au Paris Saint-Germain pour 45 millions d'euros (+5 de bonus). Depuis son arrivée dans le club de la capitale, le joueur de 22 ans réalise de solides performances. A son actif, 26 réalisations et 27 offrandes en 98 rencontres avec le PSG.

Rayan Cherki aussi vole désormais de ses propres ailes. Il a signé à début juin à Manchester City pour la somme de 36,5 millions d'euros (+6 en bonus). Avant de rejoindre l'Angleterre, il a rendu une copie de grande qualité avec l'OL pour son ultime saison. On lui impute 12 buts et 20 passes décisives en 44 apparitions. Il est également meilleur passeur de Ligue 1 et de Ligue Europa en 2024-2025. Le joueur de 21 ans est alors récompensé par une première sélection, honorée contre l'Espagne, le 5 juin en demi-finale de la Ligue des nations. Un but et une passe décisive, tous deux sublimes pour Rhodanien lors de ce match perdu 5-4.

Des offrandes à foison

Selon le classement des meilleurs passeurs des principaux championnats européens en 2025, ces deux jeunes hommes ont été très productifs cette année. En 5e position, on retrouve Désiré Doué (PSG) avec 12 offrandes en 35 parties. Ensuite, nous avons Lamine Yamal (FC Barcelone), fort de ses 13 caviars en 34 rencontres.

Rayan Cherki, qui a délivré 13 passes décisives avec l'Olympique lyonnais en 26 matchs, pointe à la 3e place. Une position qu'il doit à son meilleur ratio que l'international espagnol de 17 ans (pris en compte en cas d'égalité). Raphinha (FC Barcelone) est 2e avec 15 offrandes en 32 confrontations. Enfin, en première position, se hisse Bradley Barcola, du haut de ses 17 passes décisives en 35 sorties.