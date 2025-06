Alice Marques (OL Lyonnes) déclare sa flamme au Portugal

Défenseure centrale de l'OL Lyonnes, Alice Marques choisit le Portugal pour la suite de sa carrière internationale en sélection.

Arrivée à l'OL en 2018, Alice Marques gravit petit à petit les échelons au sein de l'OL Lyonnes. Après avoir évolué avec les catégories de jeunes du club rhodanien, elle fait deux apparitions avec l'équipe première, dont une titularisation et un but face à Bordeaux en Première Ligue lors de la saison 2023-2024.

Par la suite, la joueuse de 20 ans étend son bail avec l'OL Lyonnes jusqu'en 2026. Lors de la saison 2024-2025, elle est prêtée à Valence en première division espagnole. Une aventure concluante pour la franco-portugaise avec 26 titularisations dans la poche.

Alice Marques, des Bleuettes à la Seleção

À seulement 20 ans, Alice Marques possède déjà une solide expérience internationale avec les équipes de France des catégories jeunes. 12 sélections avec les U17 (2 buts) et 10 sélections avec les U19 (un but). De plus, elle a remporté la Sud Ladies Cup avec la France U20 en 2024. La suite logique aurait pu être de faire le saut dans le grand bain, à l'avenir, avec les Bleues de Laurent Bonadei.

Mais, dans un entretien avec Flashscore, Alice Marques évoque un choix différent au sujet de son chemin en sélection. En effet, la défenseure centrale a finalement choisi de représenter le Portugal plutôt que la France. "J'ai beaucoup aimé jouer pour la France. J'ai vécu des expériences incroyables. J'ai participé à deux championnats d'Europe, à une Coupe du monde... C'était vraiment spécial. J'ai beaucoup appris avec ce maillot. C'est venu naturellement, notamment parce que je jouais pour Lyon. Mais comme j'ai la double nationalité, j'ai toujours pensé au Portugal. Les gens qui me connaissent me demandaient souvent pour quelle équipe j'allais jouer... Et ce lien avec le Portugal a toujours été présent pour moi", commence-t-elle.

"Au moment de la Coupe du monde des moins de 20 ans, à laquelle je n'ai pas participé en raison d'une blessure, j'ai commencé à penser plus sérieusement au fait que le Portugal pouvait vraiment être une option. Jouer pour le Portugal était aussi un rêve. Représenter la France était une source de fierté énorme, mais porter le maillot du Portugal était différent. C'est quelque chose de très fort pour ma famille. Les portes sont ouvertes pour le moment où l'occasion se présentera et je pense que je suis prête pour ce moment", assure Alice Marques au micro de Flashscore.

Effectivement, la Fédération portugaise de football (FPF) l’a contactée pour lui proposer de représenter la Seleção. Et sa réponse ne laisse place à aucun doute. Elle est pleinement disponible pour honorer un jour sa première sélection avec le Portugal.