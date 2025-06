OL académie : le bilan 2024-2025 des U19 Nationaux

Avec un changement d'entraîneur en novembre 2024 et des résultats en dent de scie, les U19 de l'OL ont vécu une saison périlleuse.

D'abord dirigé par Jordan Gonzalez puis par Samy Saci, les U19 n'auront pas réussi à trouver de la régularité dans leurs performances et de l'équilibre dans leur jeu. En effet, les Gones terminent le championnat U19 National dans le ventre mou du classement : 8e sur 14.

Un résultat final à l'image de leur saison. Capable du meilleur comme du pire, les jeunes Lyonnais ont alterné les victoires et les défaites. Onze succès, deux nuls et... treize défaites. C'est beaucoup trop pour aspirer à jouer les premiers rôles dans un championnat relevé : Sochaux, Strasbourg, Troyes, Auxerre, Metz, Dijon, Paris FC, Reims, Clermont etc.

Par ailleurs, les Gones n'ont pas fait mieux en Coupe Gambarbella. Pourtant, en 32es de finale, ils éliminent Sochaux 4-1, l'équipe qui va rester leader du championnat jusqu'à la fin de saison. Ensuite, les Lyonnais étrillent Alès sur le score de 8-0 en 16es de finale. Tout ça pour chuter au stade des 8es de finale contre Bastia, évoluant un échelon en-dessous, à la séance de tirs aux buts (0-0, 4-3 t.a.b).

56 buts marqués, 56 buts encaissés

C'est une statistique assez rare pour être soulignée. L'équipe U19 de l'OL est la deuxième meilleure attaque de son championnat avec 56 buts, juste derrière Sochaux (58). Mais elle est aussi la troisième pire défense avec 56 buts concédés, à égalité avec Andrézieux. Le tout en seulement 26 rencontres. Leur différence de buts est donc bien de 0. Les trois gardiens de l'équipe - Matthias Da Silva, Yvann Konan et Yann Llahona - auront souffert tout au long de la saison.

Du côté des points positifs, notamment des buts marqués, plusieurs joueurs sont à mettre en lumière. Le meilleur buteur des U19 de l'OL se nomme Daryll Benlahlou. Il inscrit 10 buts en 15 matchs de championnat. Rémi Himbert, que l'on a pu voir à l'Euro U17 avec les Bleuets, comptabilise lui 7 buts en 15 rencontres. De plus, Tiago Gonçalves, qui évolue au poste de milieu de terrain, marque 7 buts en 24 apparitions. Enfin, il est aussi à noter que le meilleur passeur de l'équipe est un latéral gauche : Timothée Dutot, avec 5 passes décisives (et un but) en 23 matchs.

Une saison à oublier pour les U19 de l'OL qui partiront sur de nouvelles bases la saison prochaine, avec une nouvelle génération et un nouvel entraîneur : Florent Balmont. De son côté, Samy Saci devrait prendre les rênes des U17.