Islam Slimani (ex-OL) : "Si tu es né en France, joue pour la France"

Dans un entretien à Kampo Media, l'ancien attaquant de l'OL, Islam Slimani, n'a pas mâché ses mots au sujet du choix de la sélection d'Algérie par les joueurs bi-nationaux.

Passé par l'Olympique lyonnais entre 2021 et 2022, Islam Slimani a joué à peine deux saisons dans le club rhodanien. 8 buts et 2 passes décisives en 37 apparitions avec la tunique lyonnaise. Il a ensuite enchaîné les clubs : Sporting (Portugal), Stade Brestois (France), Anderlecht (Belgique), Coritiba (Brésil), Malines (Belgique) et Belouizdad (Algérie).

Aujourd'hui, le joueur de 37 ans est de retour en Belgique, dans le club de Westerlo (première division) où il a inscrit 2 buts en 18 matchs. Avec l'Algérie, Islam Slimani a connu des beaux jours. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, il comptabilise 46 buts en 102 sélections.

"Tu es qui pour choisir ?"

C'est un sujet délicat qui fait souvent polémique. Le choix de la sélection pour les bi-nationaux ou les tri-nationaux. Rayan Cherki en a fait les frais avec des bruits de couloirs l'envoyant en Algérie ou en Italie. Le joueur de 21 ans a finalement opté pour la France.

De son côté, Islam Slimani a un avis tranché sur la question : "T’as choisi d’être Français ? T’as choisi d’être Anglais ? Non, on ne choisit pas ! Si toi t’es né en France, que t’as grandi en France, que tu as fait ta carrière en France, joue pour la France. Il n’y a pas un joueur qui ramène quelque chose à un pays, c’est le groupe. Nous, quand on a gagné la Coupe d’Afrique, c’était le groupe. Quand j’entends : "J’ai choisi", ça me donne envie de pleurer. T’es qui pour choisir ?", a-t-il déclaré lors d'une entrevue avec Smaïl Bouabdellah de Kampo Media.