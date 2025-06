Rayan Cherki et Johann Lepenant lors de France – Nouvelle-Zélande (Photo by LIOT Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP)

Face aux rumeurs le liant à l’Algérie ou à l’Italie, Rayan Cherki a tenu à rétablir la vérité. Il affirme ne pas avoir été contacté par une autre fédération.

Fraîchement appelé chez les Bleus, Rayan Cherki a vu son nom largement circuler dans les médias ces derniers jours. Auteur d'une grande saison avec l'Olympique lyonnais – 12 buts et 20 passes décisives en 44 matchs – le joueur de 21 ans est tout proche de s'engager avec Manchester City.

Sa première sélection avec l’équipe de France fait l'actualité. D’autant plus que le Lyonnais, aux origines algériennes et italiennes, est la cible de rumeurs l’envoyant vers ces deux nations. Le principal intéressé a brisé le silence à ce sujet dans une interview donnée à L'Équipe.

Rayan Cherki : "Mon père a croisé Djamel Belmadi"

Rayan Cherki a tenu à clarifier la situation sur les bruits de couloirs autour de la sélection algérienne et italienne. "Pour être franc et sincère, je n'ai jamais eu de contacts officiels avec les deux sélections. Avant que je commence ma carrière, en 2019, mon père a pu croiser Djamel Belmadi (ancien sélectionneur de l'Algérie), via un ami en commun, lors d'un de ses passages à Lyon. Mais depuis, les seules personnes qui ont pu m'en parler, ce sont deux ou trois joueurs que je connais personnellement, et il y a quelques semaines, Paolo Rongoni (préparateur physique de la sélection algérienne), que j'ai côtoyé à Lyon. Mais je n'ai jamais parlé avec un sélectionneur ou un président d'une autre Fédération. Aucun n'a même essayé de me joindre", a-t-il conclu. De quoi calmer l'agitation générée par sa première convocation en équipe de France. Rendez-vous ce jeudi à 21 heures avec la demi-finale de Ligue des Nations contre l'Espagne.