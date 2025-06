Malgré un maintien acquis en D2 ces dernières semaines, l'OL Futsal va tirer sa révérence, six ans après sa création. Un choix de la direction sportive pour une section qui coûtait plus d'argent qu'elle n'en ramenait.

Il n'a fallu qu'un article de certains de nos confrères pour que les supporters de l'OL se prennent d'affection pour le futsal. Nous sommes un brin taquin, mais c'est à moitié vrai, tant l'intérêt autour de l'OL futsal n'a jamais été aussi grand qu'au moment de l'annonce de son arrêt. Une façon d'alimenter le "Textor bashing" pour le club. La semaine dernière, les flots de critiques ont déferlé sur les réseaux sociaux après que la décision a été prise de mettre un terme à l'activité de la section futsal sous la bannière du club lyonnais.

Après six ans d'existence, les droits sportifs vont être transférés vers le club voisin de Chassieu-Décines, "même si des discussions se poursuivent", nous confirme-t-on au sein du club. Toutefois, la réunion organisée mercredi dernier avec Anthony Stal, président du FCCD, le District du Rhône et la Ligue a fini d'entériner ce rapprochement. L'OL Futsal n'existera plus la saison prochaine en D2, après avoir acquis le maintien à la dernière journée. Il restera sûrement des survivants de cette épopée puisque les licences vont être transférées à Chassieu-Décines, qui évoluait jusqu'à lors en D2 mais départementale.

Un arrêt qui n'intervient pas forcément au bon moment

Une façon de ne pas tout jeter par la fenêtre et de faire la transition avec le club partenaire que le FCCD. Un choix qui "coulait presque de source" au sein du club lyonnais au moment de trouver quelqu'un pour reprendre la section. Cette passation ne se fait pas sans interrogation puisqu'il restera encore à trouver le gymnase où accueillir cette nouvelle formation faite avec du vieux. Cette saison, l'OL Futsal évoluait à l’ENTPE de la Doua, après que la maire de Décines a refusé d'accueillir de nouveaux matchs suite aux incidents qui avaient éclaté entre la réserve de l'OL et un des clubs de Vaulx-en-Velin en 2023-2024.

La goutte de trop pour Laurence Fautra et le début d'une réflexion plus accentuée au sein de l'OL. La situation actuelle autour du club fait que l'annonce de cet arrêt a fait les gros titres, chose qui n'aurait certainement pas été le cas ces dernières années. Mais, avec John Textor et ses différentes cessions de bijoux de famille (Arena, OL Reign, OL féminin), l'OL Futsal représente forcément une pierre de plus dans le jardin de l'Américain. On ne va pas se mentir, la dimension économique rentre clairement en compte dans le choix de stopper la section. Sur une année, l'OL Futsal coûtait jusqu'à 200 000 euros selon les informations qu'a pu regrouper Olympique-et-Lyonnais.

Une décision qui ne date pas d'aujourd'hui

Une goutte d'eau dans le déficit structurel et financier du club, mais sur une vision à long terme, la direction sportive n'a pas jugé bon de pousser l'expérience plus loin "avec des retombées faibles et un secteur où le modèle économique se cherche encore". L'argent, toujours l'argent seraient en droit de se dire les supporters de l'OL, même s'ils doivent être peu nombreux à pouvoir citer un joueur évoluant dans cette section. Là n'est pas le problème, quoique… Dans une discipline en développement, le club lyonnais a donc choisi d'arrêter les frais.

Cette décision aurait pu être déjà prise l'été dernier, mais la montée en D2 a certainement repoussé l'échéance de cet arrêt. Un choix validé par la direction sportive représentée par Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger. La décision a été collégiale et pas seulement prise sur un coup de tête de John Textor. Entre les histoires de la saison dernière, la perte d'argent et le peu d'intérêt pédagogique d'avoir une section propre de futsal, les fondations posées par Joël Fréchet il y a six ans ont donc été balayées.

Toujours présent dans la formation à l'Académie

Cela ne veut pas pour autant dire que la pratique du futsal ne sera plus au programme du club lyonnais. C'est avant tout l'utilité d'avoir une vraie section qui a été discutée ces derniers mois et non l'intérêt de cette pratique. Depuis de nombreuses années, la formation au sein de l'Académie intègre cette partie du foot à son programme. Maxence Caqueret, Castello Lukeba ou encore Rayan Cherki n'ont cessé de vanter les mérites de cette discipline.

Cela leur a fait développer leur technique balle au pied, mais aussi leur capacité à voir et réagir vite avec un terrain réduit et un pressing plus présent. Cyrille Dolce ou encore Amaury Barlet, adepte de cette discipline et co-fondateur de l'ALF, ancien concurrent de l'OL sur la scène régionale, n'ont jamais manqué de l'intégrer à leur séance de préformation. L'OL Futsal est peut-être mort, mais sa pratique perdurera encore pour continuer à former des talents pour le foot à onze. Une posture que le club n'a jamais cachée.