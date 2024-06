C'est officiel, Jean-Michel Aulas rachète la LDLC Arena

Holnest (holding de la famille Aulas) et un groupe d'investisseurs ont racheté officiellement la LDLC Arena, ce qui était prévu depuis plusieurs mois.

Ce n'était plus qu'une question de temps, c'est désormais officiel : Holarena (composé d'Holnest, holding de la famille Aulas et d'un groupe d'investisseurs) ont racheté la LDLC Arena. Un communiqué de la réalisation de la cession a été transmis mercredi à notre rédaction : "Conformément à ce qui a été annoncé au marché le 6 juin dernier, l'opération de cession de la société OL Vallée Arena à Holnest et un groupe d'investisseurs a été réalisée ce jour." Xavier Pierrot va devenir le DG de l'Arena, après avoir été le DG du Groupama Stadium.

Textor veut se concentrer uniquement sur le football

Au total, cette vente devrait rapporter 54 millions d'euros en cash, et le restant sous le biais d'actions Eagle Football Group, pour atteindre une "valorisation de l'entreprise de l'ordre de 160 millions d'euros". En outre, elle permet un "désendettement significatif". Dès sa prise de fonction, John Textor avait fait savoir qu'il souhaitait se concentrer uniquement sur le football (l'équipe première et l'académie).