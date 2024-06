Mercato : Henrique quitte l'OL

En fin de contrat, Henrique a confirmé son départ de l'OL sur les réseaux sociaux, après 3 ans au club.

Le mercato vient de commencer il y a quelques jours, et l'effectif de l'Olympique lyonnais va bien changer au cours de l'été. Avec la fin de son contrat en juin, Henrique a annoncé officiellement son départ, sur son compte Instagram. Le joueur de 30 ans est reconnaissant et a écrit un message, qui raconte sa belle expérience vécue à l'OL : "Le moment est venu de dire au revoir, à cet endroit qui m’a donné la joie et l’amour de jouer au football. Un endroit où ma famille et moi-même avons été très heureux, mais comme vous le savez tous, le football nous conduit à découvrir différents lieux dans notre carrière. Je reçois de nombreux messages de gratitude des supporters, mais en réalité c’est à moi de les remercier de leur soutien et de la tendresse qu’ils ont toujours eus à mon égard".

Peu de temps de jeu

Lors de la saison 2023-2024, Henrique a disputé 13 matchs toutes compétitions confondues, et a inscrit 1 but en Ligue 1. Le Brésilien a également tenu à remercier Juninho, pour son arrivée au sein du club : "Je tiens à remercier la grande idole Juninho Pernambucano, car il a cru en mon potentiel et en mon travail, afin de faire partie de l’histoire d’un grand club comme l’Olympique Lyonnais. Je remercie aussi tous les joueurs, les entraîneurs et le staff du club, où j’ai pu me faire de nombreux amis que je chérirai toute ma vie et, où j’ai beaucoup appris.

Je peux vous dire, amis lyonnais, que ma famille et moi nous serons à jamais supporters lyonnais. Et nous sommes très fiers d’avoir une petite fenotte au sein de notre famille. Merci beaucoup". Plusieurs joueurs de l'OL comme Clinton Mata ou encore Alexandre Lacazette ont laissé des messages de remerciement sur la publication d'Henrique.