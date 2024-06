OL - Mercato : quelle stratégie globale faut-il adopter ?

Qualifié en Ligue Europa, l'OL va pouvoir être ambitieux pour la saison à venir. Un recrutement intelligent et sensé pour jouer les premiers rôles en Ligue 1.

Depuis le 10 juin, le mercato estival est officiellement lancé en France. Pour beaucoup de clubs, la période des transferts est idéale pour se renforcer. L'Olympique lyonnais a démontré l'importance d'un recrutement intelligent lors du mercato hivernal, en janvier 2024. Saïd Benrahma, Nemanja Matić, Malick Fofana... des exemples de joueurs qui ont apporté une belle contribution. Avec un résultat sans appel : le club a surfé sur une excellente dynamique, avec le meilleur bilan du championnat sur la phase retour. Avec une belle fin de saison malgré la défaite en finale de la Coupe de France contre le PSG (1-2), l'OL peut aborder la saison 2024-2025 avec sérénité. Cependant, les dossiers du mercato sont multiples. Prolonger ou non les joueurs bientôt en fin de contrat comme Lacazette ou Cherki, vendre, et recruter avec un oeil avisé : tels sont les défis du club, qui doit adopter une stratégie précise.

Un recrutement à l'image de Pierre Sage

Pour David Friio et Matthieu Louis-Jean, il va donc falloir s'inspirer du dernier mercato hivernal. Mais surtout, ramener des joueurs qui vont se fondre dans le collectif de Pierre Sage, un avis partagé par Nicolas Puydebois lundi dans Tant qu'il y aura des Gones : "Selon moi, la stratégie doit être mise en collaboration entre ce que veut mettre en place le coach qu'on veut prolonger et lui recruter des joueurs qui correspondent à son style de jeu et à ce qu'il veut mettre en place". Par rapport au mercato hivernal, l'Olympique lyonnais était dans une situation bien différente, avec le souhait de ramener des joueurs expérimentés pour assurer le maintien. Pierre Sage n'a été nommé qu'en novembre 2023, ce qui lui a laissé peu de temps pour s'adapter.

L'OL en tant que destination, et non un tremplin

Outre la compatibilité avec le style de Pierre Sage, l'envie de jouer pour le maillot et d'aider le club est également cruciale pour l'ancien gardien de l'OL : "Vouloir avoir envie de jouer à l'Olympique lyonnais, s'investir dans ce club, avoir un bon état d'esprit pour le collectif et venir pour aider cette institution. Et pas juste s'en servir pour en faire un tremplin". Lorsqu'on utilise le mot tremplin, certains anciens joueurs viennent en tête, comme Memphis Depay : "Oui je suis très heureux à l'heure actuelle, mais évidemment que je veux aller dans un plus grand club. Si un grand club vient et fait une offre, nous discuterons." a dit le Néerlandais en août 2018.

Pour s'assurer de la qualité de certains joueurs, l'une des solutions est de recruter en Ligue 1. Nicolas Puydebois prend l'exemple de Brest, qui a fini 3e du championnat cette saison : "Le vrai bon exemple, c'est Brest, qui a fait une saison exceptionnelle avec des joueurs aguerris de Ligue 1. Lees-Melou, Del Castillo, ce sont des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Alors, ce n'est pas clinquant, mais ça joue au ballon, ça a des valeurs et de la mentalité. On a besoin de ces joueurs-là". Entre les départs et les arrivées, l'OL à jusqu'au 10 septembre pour renforcer son effectif, et espérer un meilleur début de saison que l'année dernière.