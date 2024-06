Mercato : convoité par l'OL, Mikautadze n'a pas encore choisi

Georges Mikautadze lors du match de Coupe de France entre l’OL et le FC Metz (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Suivi par plusieurs clubs de Ligue 1 dont l'OL, Mikautadze a réfuté avoir choisi Monaco, une information révélée mardi par l'Equipe.

Il faudra encore patienter pour connaître la future destination de Georges Mikautadze. L'attaquant a d'abord annoncé lundi à un média géorgien rester en Ligue 1. Parmi les prétendants, Marseille, Rennes, Monaco ou encore l'OL. C'est alors que l'Equipe révèle mardi un accord entre l'ASM et le joueur de Metz. Une information démentie de suite par l'intéressé, sur son compte Instagram : "Bonjour à tous, petite info par rapport à mon transfert. Je n'ai toujours pas fait mon choix concernant mon futur club, je serai ravi de vous annoncer ma décision. Merci à tous."

Mikautadze, un lien avec Lyon et l'OL

L'intérêt des clubs de Ligue 1 pour Mikautadze est logique. Le Franco-Géorgien progresse chaque saison, avec notamment une belle deuxième partie de saison 2023-2024 avec le FC Metz. Depuis janvier 2024, l'attaquant a inscrit 11 buts en 17 matchs de championnat. Pour l'AS Monaco, recruter le joueur de 23 ans serait un grand coup, pour succéder à Wissam Ben Yedder, en fin de contrat et annoncé sur le départ.

Quant à l'OL, le lien est tout trouvé entre le club et "King Georges". L'attaquant est né à Lyon, sa famille réside dans le 7e arrondissement de la ville et il a passé sept ans à l'académie lyonnaise, entre 2008 et 2015. En cas d'un éventuel départ d'Alexandre Lacazette, Mikautadze est une piste de la cellule de recrutement de l'OL. Pour s'attacher les services de l'international géorgien, le prix de départ avoisine les 20 millions d'euros.