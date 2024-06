Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, joueur de l’OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Ce lundi 10 juin marque le début du mercato estival en France. Pour l'OL, c'est l'occasion de peaufiner son effectif, pour être compétitif dans toutes les compétitions la saison prochaine. Parmi les priorités, la direction sportive doit clarifier les avenirs de Lacazette et de Cherki.

Qui dit début de mercato, dit également fortes décisions à prendre. Avec la Ligue Europa en ligne de mire, l'OL peut être ambitieux et vouloir un meilleur début de saison qu'en 2023-2024. Entre Alexandre Lacazette qui vit les dernières années de sa carrière, ou encore Rayan Cherki qui aura 21 ans en août, les situations sont bien différentes. La volonté de les prolonger ou de s'en séparer doit intervenir rapidement avant de viser des joueurs et de recruter.

Lacazette, la tentation saoudienne

L'un des dossiers brûlants de ce mercato sera celui d'Alexandre Lacazette. À 33 ans, le capitaine de l'OL pourrait rejoindre un championnat exotique comme celui de l'Arabie saoudite. Malgré une saison prolifique avec 19 buts en 29 matchs de Ligue 1, les offres saoudiennes sont compréhensibles pour Lacazette. Certaines pourraient tripler, voire quadrupler son salaire.

Sportivement, cela ferait sens pour le joueur du mois d'avril de Ligue 1 de rester puisque la Ligue Europa est un argument de choix pour des joueurs de son calibre. Avec de telles performances, le "général" a même été présélectionné dans la liste de Thierry Henry pour pouvoir jouer les Jeux olympiques de Paris 2024. Cependant, on le voit avec une multitude de joueurs partis en Arabie saoudite : l'argument financier n'est pas négligeable, surtout en fin de carrière. Avec encore une dernière année de contrat, c'est sûrement le cas le plus important du mercato lyonnais.

Rayan Cherki, une prolongation à venir ?

Comme pour Lacazette, le contrat de Rayan Cherki dure jusqu'en juin 2025. Mais contrairement au capitaine lyonnais, une prolongation serait un signal ancré plus loin dans l'avenir. À 20 ans, Cherki incarne toute la qualité de la formation lyonnaise. Un joueur offensif, doué, et avec un beau potentiel à exploiter. Pourtant, tout n'a pas été parfait lors de cette saison 2023-2024. Avec trois entraîneurs en une saison (Blanc, Grosso, puis Sage) cela a été difficile pour Cherki de trouver sa place au sein de l'OL.

En 33 matchs de Ligue 1 joués cette année, il a inscrit un but et délivré six passes décisives. Un bilan en demi-teinte pour un joueur doté d'un tel talent. Cette irrégularité lui coûte pour le moment sa place dans l'effectif de Thierry Henry pour les Jeux de Paris 2024. Comme son ancien coéquipier Bradley Barcola, il pourrait tout à fait rejoindre le PSG, qui serait intéressé par le numéro 18 de l'OL. L'un des éléments qui pourrait être un bon signe de la prolongation de Cherki, c'est la communication publique de John Textor. Dans une story Instagram supprimée par la suite, le président de l'OL a assuré qu'une offre de prolongation sera faite : "Nous aimons Rayan, nous allons lui offrir un nouveau contrat... il devrait rester ici pour un moment".

Du 10 juin au 30 août, le mercato estival de l'OL s'annonce mouvementé, et régler ces dossiers permettrait d'être plus clair sur les joueurs à viser, pour aborder cette nouvelle saison 2024-2025.