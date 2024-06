Argentine - Équateur : Tagliafico (OL) est resté sur le banc

Tagliafico (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Dans la nuit du 9 au 10 juin, l’Argentine disputait un match amical contre l’Équateur. Les Argentins se sont imposés un but à zéro. Le Lyonnais Nicolas Tagliafico n’est pas rentré en jeu.

Dans la nuit de dimanche à lundi, l’équipe d’Argentine était opposée à celle de l’Équateur. Les coéquipiers d’Ángel Di María ont globalement maîtrisé leur sujet. En effet, les Argentins ont remporté la rencontre sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un but de l'ancien Parisien à la 40ᵉ minute de jeu. Le joueur de l’OL, Nicolas Tagliafico, n’était pas titulaire, et le sélectionneur Lionel Scaloni a décidé de ne pas le faire entrer en jeu. Il faut dire que le défenseur gauche lyonnais a de la concurrence à son poste, puisque c’est Marcos Acuña (FC Séville) qui occupait le couloir à sa place.

Tagliafico, un profil convoité

Même s’il n’a pas joué le dernier match avec sa sélection, le numéro 3 lyonnais aura sûrement du temps de jeu lors des prochaines rencontres de son pays, lui qui intéresse plusieurs clubs européens. Les équipes apprécient notamment son côté combattif, une qualité de plus en plus rare dans le football d’aujourd’hui.

Son contrat se terminant le 30 juin 2025, les dirigeants du Rhône écouteront forcément les offres pour le joueur de 31 ans. Actuellement, c’est le club italien de l’AS Roma qui serait le plus séduit par l’international argentin. L’Albiceleste recevra d’ailleurs le Guatemala le 15 juin, avant d'entamer la Copa América le 21 juin par un match face au Canada. À noter que les Canadiens ont tenu en échec l’équipe de France ce dimanche (0-0).