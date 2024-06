Ernest Nuamah à la CAN 2024 lors de Ghana – Cap-Vert (Photo by SIA KAMBOU / AFP)

Ce lundi, les éliminatoires de la Coupe du monde de la zone Afrique se poursuivent. Trois Lyonnais sont concernés : Saïd Benrahma (Algérie), Ernest Nuamah (Ghana) et Mama Baldé (Guinée-Bissau). L'occasion de faire le plein de confiance avant la reprise de l'entraînement avec l'OL le 6 juillet.

Les matchs en sélection nationale permettent souvent à des joueurs de montrer leurs capacités, notamment lors d'une phase plus compliquée en club. Benrahma et Nuamah se sont illustrés jeudi, respectivement contre la Guinée et le Mali, avec un but marqué chacun. Quant à Mama Baldé, il n'a pas trouvé le chemin du cadre même s'il a joué le match entier contre l'Ethiopie. Ce lundi, à 18h, la Guinée-Bissau de Baldé affronte l'Egypte et l'Algérie de Benrahma rencontre l'Ouganda. À 21h, c'est le Ghana de Nuamah qui affronte le Mozambique.

Trois joueurs en quête de confiance

Trois joueurs différents, avec un but commun : aider leurs pays à se qualifier pour la Coupe du monde, et se mettre en confiance, pour la saison à venir avec l'OL. Dans un match référence comme la finale de la Coupe de France perdue contre le PSG (1-2), seul Saïd Benrahma était titulaire. En 15 matchs avec l'Olympique lyonnais, l'Algérien a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. Quant à Nuamah, il a parfois été titulaire dans les derniers matchs de la saison, mais pas tout le temps. Les qualités de percussion, de dribble et d'élimination sont nettes lorsqu'on le regarde jouer. Cependant, le Ghanéen souffre d'un problème de finition près du but.

Baldé, plus remplaçant que titulaire

Pour Mama Baldé, c'est différent. Sur 23 matchs joués avec l'OL cette saison (toutes compétitions confondues), il est rentré 19 fois en jeu, pour 2 buts et 1 passe décisive. Benrahma et Nuamah prétendent donc à plus de minutes que Baldé, qui a été rarement titulaire. À moins d'un mois de la pré-saison avec l'OL, ce sont donc de belles occasions pour se montrer en sélection.