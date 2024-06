OL : Nuamah et Benrahma buteurs avec leur sélection

Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN (Photo by SIA KAMBOU / AFP)

Jeudi, Ernest Nuamah, Saïd Benrahma et Mama Baldé étaient sur le pont pour les éliminatoires du Mondial 2026. Deux des trois joueurs de l’OL ont trouvé le chemin du but.

Après la zone Europe, c’est au tour de la zone Afrique dans cette fin de semaine avec les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L’OL est plutôt bien représenté avec quatre éléments retenus pour cette fenêtre internationale. Jeudi, trois d’entre eux étaient sur le pont avec Mama Baldé pour lancer les hostilités en milieu d’après-midi. Titulaire, le Lyonnais a joué l’ensemble de la rencontre entre la Guinée-Bissau et l’Éthiopie. Malheureusement, il n’a pas réussi à aider son pays à prendre le meilleur dans un nul vierge de tout but (0-0). Baldé a d’ailleurs été le seul joueur de l’OL à ne pas trouver le chemin des filets jeudi, car Ernest Nuamah et Saïd Benrahma ont été buteurs, avec des fortunes diverses.

L'Algérie contrariée, le Ghana se relance

Sous les yeux de Karim Benzema, l’Algérie avait un bon coup à jouer dans ces éliminatoires face à la Guinée. Cependant, les Fennecs ont marqué le pas à domicile avec une défaite (1-2) qui relance les Guinéens. Sur le terrain d’Oran pendant 80 minutes, Benrahma avait pourtant réussi à relancer l’Algérie avec un brin de réussite à la 52e, deux minutes après l’ouverture du score adverse. Les Fennecs restent malgré tout en tête de leur groupe après trois journées.

Six points en trois matchs, c’est également le total du Ghana dans ces éliminatoires dans le groupe I. Les Black Stars se sont relancés jeudi soir à domicile grâce à leur victoire contre le Mali (2-1). Un succès dans lequel Nuamah a apporté sa pierre à l’édifice. Titulaire en attaquant dans le 3-4-3 ghanéen, l’ailier de l’OL a égalisé de la tête juste avant l’heure de jeu, avant de laisser sa place à la 72e minute.