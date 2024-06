Wendie Renard lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

La Fédération Française de Football aurait décidé d’annuler l’édition 2024 du Trophée des championnes entre l'OL et le PSG. Une décision qui s’expliquerait par la surcharge du calendrier de football féminin.

Initialement prévu le vendredi 13 septembre 2024, le Trophée des Championnes ne devrait pas avoir lieu. En effet, selon le site Footoféminin, le Comité Exécutif de la FFF aurait pris la décision d’annuler cette compétition. Un choix qui s'expliquerait avec les Jeux Olympiques, mais aussi de la Coupe du monde féminine U-20 qui se déroulera du 31 aout au 22 septembre, en Colombie. La finale devait opposer l’OL, vainqueur du championnat au Paris Saint-Germain, vainqueur de la Coupe de France. Les deux meilleures équipes féminines de France ne s’affronteront donc pas avant le début du championnat, une décision surprenante qui fera sûrement réagir les deux clubs concernés alors que chez les garçons le trophée des champions 2023 avait été décalé durant l'hiver.

Les Fenottes intouchables dans la compétition

Le Trophée des championnes, créé en 2019, a toujours vu les Lyonnaises s’imposer. Lors des éditions 2019, 2022 et 2023, les Fenottes sont constamment parvenues à battre le club de la capitale. Une série que les féminines de l’OL auraient bien aimé continuer cette année, afin d'asseoir leur domination sur le football féminin français. Par ailleurs, cette compétition avait aussi été annulée en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie de covid-19.