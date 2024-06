Mercato : l’OL regarderait un défenseur de Brest

À la recherche de renforts défensifs la saison prochaine, l’OL devrait se montrer actif durant l’été. Le club lyonnais aurait des vues sur Lilian Brassier, défenseur de Brest.

Dans trois jours, le mercato estival ouvrira officiellement ses portes en Ligue 1. Certains clubs n’ont pas attendu pour pouvoir signer de premiers renforts, mais à l’OL, c’est encore le calme plat. Il existe bien des rumeurs sur certains postes, notamment dans le secteur défensif. Avec 55 buts encaissés lors du dernier exercice, la défense n’a clairement pas été au niveau, même si la paire O’Brien - Caletar-Car a tenté de maintenir le bateau à flot tant bien que mal. Se renforcer défensivement fait office d’une des priorités de la direction lyonnaise durant le mercato et la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais a tenté de cibler quelques profils qui pourraient se révéler intéressants. Celui de Lilian Brassier n’en faisait pas partie.

L'OM et Monaco aussi sur le coup

Pourtant, le central du Stade Brestois, qui est gaucher, ferait partie des noms ciblés pour se renforcer dans les semaines à venir d’après Ouest-France. À 24 ans, Brassier sort d’une saison accomplie en Bretagne avec une qualification en Ligue des champions. Seulement, cette possibilité de découvrir l’Europe n’empêche pas de croire à de nombreux mouvements dans les rangs brestois. Lilian Brassier fait partie de ces éléments susceptibles de bouger et ne manquerait pas de prétendants en plus de l’OL. Selon nos confrères, l’OM et Monaco, il y a quelques semaines, apprécieraient le profil du natif d’Argenteuil. La concurrence s’annonce rude et Brest devrait s’en frotter les mains. Le club breton réclamerait environ 15 millions d’euros pour Brassier dont le contrat se termine en juin 2025.