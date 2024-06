Ayant grandi en Bretagne, Eugénie Le Sommer a pu porter la flamme olympique. Ultime relayeuse, l'attaquante de l'OL a eu "l’honneur" d’allumer le chaudron à Vannes.

Elle ne sait pas encore si elle sera de la partie, mais "elle travaille pour ça". Blessée il y a deux mois, Eugénie Le Sommer est entrée dans une course contre-la-montre pour être remise à temps de sa blessure au genou et ainsi pouvoir postuler aux Jeux Olympiques de Paris. Elle n’est "pas encore prête aujourd’hui" mais l’attaquante de l’OL poursuit sa rééducation avec une reprise de la course. En attendant de savoir si elle fera partie de la liste d’Hervé Renard pour le tournoi olympique, Le Sommer a pu participer au parcours de la flamme olympique à travers la France.

"C'est beaucoup d'émotions"

Actuellement en Bretagne, la flamme a fait escale à Vannes jeudi soir. Bien que native de Grasse, c’est dans la région bretonne qu’Eugénie Le Sommer a grandi et vécu ses premières émotions comme footballeuse. Être de retour dans une ville qu’elle connait bien a forcément été un moment particulier pour la meilleure buteuse des Bleues. "J’avais beaucoup de monde qui était là pour moi. Il y avait ma famille, mes grands-parents qui avaient aussi fait le déplacement, a-t-elle déclaré aux médias locaux. C’est beaucoup d’émotions, j’ai essayé d’en profiter et puis le public a été magique, donc c’était top."

Émue de participer à ce cortège, Eugénie Le Sommer a eu la surprise d’être la dernière relayeuse du parcours et d’allumer le chaudron. De quoi rajouter un peu plus de fierté. "Je ne savais pas que je serais la dernière, je l’ai su cette semaine au dernier moment. Ça a été un honneur d’allumer le chaudron ici à Vannes et un privilège." Retour au travail désormais pour que ces Jeux se passent désormais sur le terrain.