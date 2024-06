Malgré un exercice individuel en demi-teinte, Ernest Nuamah possède un profil qui plait. Déjà intéressée par Nicolas Tagliafico, l’AS Roma aurait aussi des vues sur le Ghanéen de l’OL.

Vendre avant d’acheter. À l’OL, ce n’est pas une nouveauté, seulement l’été 2024 risque d’être différent des précédents. Quand le club lyonnais a toujours réussi à faire une grosse cession (Guimaraes, Paqueta, Barcola) ces dernières années, rien n’indique qu’il en sera de même dans les prochaines semaines. Certains éléments comme Rayan Cherki ou Maxence Caqueret ont une valeur marchande, mais cela ne fera pas sauter la banque. Ernest Nuamah peut-il être ce gros poisson qui fait tourner les têtes des cadors européens ? À l’heure actuelle, le Ghanéen n’est toujours pas officiellement un joueur de l’OL puisqu’il avait été prêté par Molenbeek et que le club lyonnais va devoir lâcher 25 millions d’euros pour un transfert définitif.

La Roma veut se renforcer devant

Avec seulement trois buts et deux passes en 33 matchs, cela fait cher, mais à 20 ans, Nuamah est un profil qui ne peut être laissé passer. D’ailleurs, malgré cette saison en demi-teinte, le Ghanéen n’a pas disparu des radars des cellules de recrutement. Tout juste débarqué comme directeur sportif de l’AS Roma, Florent Ghisolfi semble vouloir activer son réseau Ligue 1. D’après Sky Sport Italia, l’ancien DS de Lens et Nice aurait des vues sur Nuamah, en plus de Nicolas Tagliafico. Le club de la Louve souhaite se renforcer offensivement et aurait ciblé Federico Chiesa et Ernest Nuamah pour cet été. Et ce n’est pas le coût supérieur à 25 millions d’euros qui effrayerait les Romains pour retrouver les sommets italiens.