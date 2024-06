OL - Mercato : qui pour remplacer Lacazette en cas de départ ?

Deux semaines après la finale de la Coupe de France, Alexandre Lacazette n’a toujours pas acté son choix final. Mais face à l’intérêt grandissant des clubs saoudiens, la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais s’est transformée l’espace d’un moment en scout de la cellule de recrutement de l’OL.

Personne n’ose l’imaginer, et pourtant, il se pourrait bien que la tendance de voir partir Alexandre Lacazette soit réelle. L’offensive des clubs saoudiens est bien là et a de quoi faire réfléchir le buteur de l’OL. À 33 ans, aller chercher un dernier gros contrat dans un championnat certes exotique peut s’entendre, même si beaucoup espèrent que la possibilité de marquer encore plus l’histoire de l’OL fasse pencher la balance du bon côté. Toutefois, en attendant la décision finale de son capitaine, la direction lyonnaise se doit d’anticiper un possible départ et donc de remplacer son meilleur buteur sur les deux dernières saisons. Pas une mince affaire, d’autant plus avec la perspective de la Ligue Europa dans les mois à venir. La rédaction d’Olympique-et-Lyonnais s’est amusée à cibler de potentielles recrues.

La plus sentimentale : Georges Mikautadze (FC Metz)

Un enfant du pays, un club qui descend en Ligue 2 et un rêve de rentrer à la maison. Au niveau du storytelling, voir Georges Mikautadze débarquer à l’OL a tout d’un conte de fées. Recalé du centre de formation à 14 ans en raison d’un déficit physique, l’attaquant géorgien reviendrait par la grande porte pour prendre la suite de Lacazette. Lors de ses six derniers mois à Metz, il a encore prouvé toute son influence sur le jeu messin, permettant au club de croire à un maintien qui semblait inespéré. La mission n’est pas allée jusqu’à son terme, mais comme Lacazette, Mikautadze a porté à bout de bras son équipe.

Comme son ainé, l’attaquant de 24 ans a cette capacité à jouer dos au but afin de faire remonter le bloc, mais aussi de pouvoir renverser le jeu. Chirurgical devant la cage adverse, George Mikautadze a malgré tout contre lui une résistance physique qui demande à être revue, surtout à l’étage supérieur. Même s’il n’était pas forcément désiré par le coach en place, l’échec à l’Ajax Amsterdam peut logiquement peser dans la balance, même si à l’OL, ce retour se fera avec l’aval de Pierre Sage. Reste toutefois à savoir si, pour environ 20 millions d’euros en raison de la concurrence notamment de Monaco, le Géorgien a les épaules pour tout de suite prendre le costume de buteur numéro 1 de l’OL ou non. Son absence de référence à l’échelle européenne peut aussi être un frein à le voir directement titulaire.

La plus revancharde : Luka Jović (AC Milan)

D’expérience européenne, Jovic n’en manque pas. À 26 ans, le Serbe a pas mal bourlingué dans sa jeune carrière avec le Portugal (Benfica), l’Allemagne (Francfort), l’Espagne (Real Madrid) et dernièrement l’Italie (AC Milan, Fiorentina). Une bougeotte qui peut faire peur tant l’attaquant (1,82m) a du mal à s’imposer. Pourtant, ses deux saisons à l’Eintracht Francfort entre 2017 et 2019 laissaient présager un avenir radieux pour Luka Jović. Seulement, son départ pour plus de 60 millions d’euros au Real a freiné cette ascension et l’international serbe a depuis du mal à reprendre le fil de sa carrière.

Avec uniquement 23 buts sur les trois dernières saisons, Jovic représenterait avant tout un pari. Sa valeur marchande est actuellement en dessous de la dizaine de millions d’euros, mais à 26 ans, celui qui n’a signé qu’un an à l’AC Milan reste encore un jeune joueur qui a pesé dans une campagne européenne remportée par Francfort (10 buts en 14 matchs). Avec Nemanja Matic, Duje Caleta-Car et peut-être Dejan Lovren, Luka Jović pourrait aussi trouver un environnement qui lui permettrait de reprendre confiance. Le pari est risqué pour retrouver un remplaçant de Lacazette mais celui réalisé avec Mariano Diaz, il y a sept ans, ne l’avait-il pas été tout autant ?

La plus championnat mineur : Vangelis Pavlidis (AZ Akmaar)

Avec la nouvelle cellule de recrutement, les supporters de l’OL ont appris à voir le club prospecter dans des championnats dits mineurs et quelque chose nous dit que ce n’est pas fini. Avec les pioches hivernales à La Gantoise, le marché belge et néerlandais sont scrutés à la loupe par Matthieu Louis-Jean et son équipe. Il se pourrait bien d’ailleurs que le nom de Pavlidis est pointé le bout de son nez dans les rapports de scouting même si Benfica semble tenir la corde. À 25 ans, l’attaquant grec évolue depuis plusieurs années à l’AZ Akmaar et s’est forgé une solide réputation en Eredivisie.

Son dernier exercice individuel est d’ailleurs de haute voltige avec 33 buts inscrits en 46 matchs toutes compétitions confondues. Ayant joué par moment sur l’aile à son arrivée aux Pays-Bas, Pavlidis s’est depuis fixé comme avant-centre et cela lui réussit plutôt bien. Affichant 1,86m, l’international grec peut apporter de la taille dans la surface, alors que l’OL en a souvent manqué sur ses centres cette saison. Peut-être moins technique que Lacazette, Pavlidis est un pur buteur qui aime malgré tout participer au jeu de son équipe. L’idée peut être emballante, mais s’annonce couteuse puisque l’AZ Akmaar réclamerait entre 20 et 30 millions d’euros…

La plus polyvalente : Ermedin Demirovic (Augsburg)

15 buts et 10 passes en 33 matchs. La saison 2023-2024 de Demirovic a été plus que complète avec Augsburg. Cela n’a pas suffi pour truster les places d’honneur en Bundesliga, mais à 26 ans, le capitaine a pu se mettre en valeur. Arrivé en juillet 2022, l’international bosnien est un candidat à un départ et cela devrait se régler autour des 25 millions d’euros. Une somme conséquente pour l’ancien Sochalien qui n’a finalement aucune expérience européenne depuis ses débuts en pros. Avec Demirovic, c’est un profil totalement différent de Lacazette qui viendrait s’intégrer dans le onze lyonnais.

Malgré ses 15 buts lors de la saison qui vient de s’achever, le natif d’Hambourg n’est pas un buteur né. Ce total est le meilleur de sa carrière, mais il est avant tout un attaquant qui fait jouer les autres. Capable d’évoluer à toutes les positions offensives, Demirovic a délivré 29 passes sur ses quatre dernières saisons en Bundesliga (Friboug puis Augsburg). Un joueur de collectif qui pourrait s’adapter à la philosophie de Pierre Sage et qui n’est pas embêté avec le ballon. À l’heure où l’OL aimerait répartir un peu plus la marque sur ses buteurs, le profil de Demirovic peut-il convenir ? Ou la formation lyonnaise a-t-elle avant tout besoin d’un vrai buteur ?