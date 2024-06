OL : le BEPF avant la prolongation pour Sage

Face à l’urgence de rendre son dossier pour le BEPF, Pierre Sage et l’OL ont décidé de repousser l’annonce de sa prolongation. Cependant, aucune remise en cause de la poursuite de l’aventure entre les deux parties.

John Textor a été le premier à l’annoncer. Suite à la finale de la Coupe de France, l’officialisation de la prolongation de Pierre Sage ne devait être qu’une formalité. Un peu plus de dix jours après le revers contre le PSG, toujours aucune annonce de l’OL et pour cause. L’entraîneur lyonnais et sa direction ont décidé de ne pas communiquer tout de suite, malgré ce qui était prévu initialement. De quoi remettre en cause la suite de l’aventure de Pierre Sage ?

Un dossier réglé avant la fin du mois

Point du tout, puisque cette décision de tempérer les choses s’explique avant tout par la formation accélérée que suit le coach pour son BEPF. Comme il l’avait lui-même déclaré, il doit rendre son dossier avec le 15 juin. La priorité a été mise sur le diplôme chez les deux parties concernées. Que les supporters lyonnais inquiets se rassurent, Pierre Sage sera bien le coach de l’OL la saison prochaine. Après une volonté d’une annonce plutôt rapide, il faudra finalement faire preuve d’un peu de patience. Les choses rentreront dans l'ordre avant la fin du mois. Patience donc.