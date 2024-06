Cette saison, l’OL n’a pas été l’équipe la plus disciplinée de Ligue 1. Même si le club a reçu peu de cartons jaunes, il a trop souvent été pénalisée par des exclusions.

Selon les données communiquées par la Ligue de football professionnel, les arbitres ont distribué 1 226 cartons cette saison. Si l’on évoque les avertissements, l’OL s’en sort très bien puisque le club est celui qui en a reçu le moins tout au long de cet exercice (54 au total, 16e), le PSG étant le seul à faire mieux (49).

À l’inverse, l’équipe lyonnaise a vu rouge durant les 34 journées, car elle est celle qui a subi le plus d'exclusions (6), derrière l’AS Monaco (8). Une statistique élevée, agrémentée entre autres par les deux cartons rouges reçus au cours de la même rencontre le 14 janvier 2024, lors de la défaite 3-1 au Havre (Jake O’Brien puis Duje Caleta-Car).

Une équipe lyonnaise peu provocante

Sans parler des cartons, la formation lyonnaise se place 9e dans la hiérarchie des équipes ayant commis le plus de fautes cette saison (425 coups de sifflet à son encontre). A titre d'exemple, Toulouse a été pénalisé 501 fois, soit le moins bon élève en la matière en 2023-2024.

En revanche, si on observe le classement des équipes ayant provoqué le plus de fautes cette saison, l’OL ne figure même pas dans le top 10. Étonnant quand on connaît la facilité avec laquelle les offensifs lyonnais aiment défier les défenses, principalement Rayan Cherki, Malick Fofana ou encore Ernest Nuamah. A contrario, le Ghanéen fait partie de ceux ayant été le plus sanctionnés cette saison (50, 5e), tout comme son capitaine Alexandre Lacazette. Un chiffre notamment explicable par la frustration du début de saison pour les attaquants rhodaniens.