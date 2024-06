Mercato : Molebé nourrit de grandes ambitions avec l'OL

Enzo Molebé a signé son 1er contrat professionnel avec l’OL mercredi. Le jeune attaquant rêve de disputer ses premières minutes dans l’enceinte du Parc OL, sous les couleurs de son club de cœur.

Bientôt 17 ans et déjà professionnel. Dans le football moderne, cela n'a finalement plus rien de très choquant, mais à l'OL, cela reste relativement rare. Pourtant, le club a annoncé la signature d'un premier contrat pro de l'une de ses pépites de l'Académie : Enzo Molebé. Au moment de sa signature pour trois saisons mercredi, le buteur de seize ans est revenu sur un moment fondateur de son aventure lyonnaise : "Le jour où on m'a annoncé que je venais à l'OL, j'étais excité à l'idée de rejoindre ce club que j'aimais tant". C'est ainsi qu'il a quitté la région parisienne après avoir joué au Paris FC et Boulogne-Billancourt pour venir s'installer dans le Rhône.

Molebé désireux de jouer devant ses supporters

Le joueur de la génération 2007 a ensuite déclaré : "Je suis impatient de pouvoir faire mes premiers pas au Parc OL", une phrase qui démontre toute sa détermination, lui qui a joué en étant surclassé pendant toute sa formation, que ce soit avec l’académie lyonnaise ou l'équipe de France U19. De plus, son jeune âge n'a pas l'air de l'embêter puisqu'à seize ans seulement, Enzo Molebé n'a pas mis longtemps à se montrer décisif avec les U19 de l'OL. En effet, l'attaquant comptabilise trois buts et a délivré trois passes décisives en sept rencontres, le tout, en revenant d'une longue blessure au ménisque.