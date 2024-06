Alors que le mercato ouvre bientôt ses portes en France, les clubs devront se soumettre à plusieurs règles, tout comme les joueurs. Cette réglementation s’appliquera du 10 juin au 30 août 2024.

Dès le 10 juin, soit jour de l’ouverture du mercato dans l’Hexagone, et jusqu'au 30 aout, les équipes et les joueurs de Ligue 1 seront obligés de suivre certaines règles. En effet, mercredi, la LFP a communiqué le règlement à suivre pour la période estivale des transferts 2024. Premièrement, pour pouvoir concourir dans l’élite, chaque club devra s'assurer de comptabiliser, au minimum, treize contrats professionnels.

Dans le cas des prêts, les formations françaises ne pourront pas dépasser le nombre de cinq éléments provisoirement dans leur effectif. À l’inverse, une équipe ne pourra pas se séparer de plus de sept footballeurs sous cette forme. À savoir qu'une organisation ne pourra pas envoyer plus de deux de ses joueurs dans le même club.

Pour ce qui est des mutations provisoires externes à la France, un participant à la Ligue 1 pourra prêter, au maximum, six joueurs, tout comme il aura la possibilité de bénéficier de six prêts d’équipes étrangères. À noter qu’un prêt pourra se métamorphoser en transfert définitif, à condition que les trois parties soient en accord.

Des règles pour les joueurs

Les sportifs aussi devront respecter le règlement. Ils auront un nombre d'équipes limité, c’est-à-dire que pour évoluer en Ligue 1, un athlète ne pourra pas jouer en compétitions officielles s’il a été enregistré par trois formations différentes au cours d’une saison.

Un pensionnaire de l'élite ne pourra pas compter plus de quatre éléments étrangers dans ses rangs. Pour rappel, selon les termes de la LFP, un joueur est considéré comme étranger s’il est "non-ressortissant d’un pays de l’UE, de l’EEE (Espace Économique Européen) et de pays ne disposant pas d’accord d’association ou de coopération avec l’UE".

Maintenant que la LFP a communiqué les règles du jeu, il ne reste plus qu'à attendre le 10 juin et le début du mercato. Celui-ci promet d'être animé, d'autant plus que certains mouvements sont déjà connus, et que d'autres, notamment à l'OL, devrait rythmer la vie des clubs durant tout l'été.