Titulaire pour sa première saison à l'OL, Ernest Nuamah a livré un visage mitigé. Mais à 20 ans, le Ghanéen a aussi laissé apercevoir certaines qualités essentielles.

Voilà une saison bien difficile à qualifier. Après son premier exercice en France, Ernest Nuamah reste bien compliqué à cerner, non pas pour ses caractéristiques, mais plutôt pour ses performances. Arrivé à l'été 2023, en toute fin du mercato le 31 août, l'ailier a eu tout le loisir de s'exprimer car il a joué 33 rencontres avec l'Olympique lyonnais toutes compétitions confondues.

Titulaire à 23 reprises, l'international ghanéen (11 capes) a montré de belles promesses dans son couloir droit, apportant des atouts que l'OL avait perdus depuis quelque temps et qui sont aujourd'hui obligatoires pour déstabiliser l'adversaire. Sa vitesse et son appétence pour le un contre un sèment le trouble sur son vis-à-vis, à l'image de la manière dont il a tourmenté le Marseillais Quentin Merlin en février (1-0).

Un profil nécessaire dans une équipe

Dans Tant qu'il y aura des Gones, Nicolas Puydebois tenait donc à encourager le footballeur de 20 ans (génération 2003). "J'aime beaucoup son activité. Son profil est assez intéressant, il provoque, va vite... Il fait partie de ces footballeurs qui commencent le match, ont une grosse dépense d'énergie et fatiguent les défenses adverses, contrairement à un Rayan Cherki ou à un Malick Fofana actuellement, a-t-il expliqué. Il a un gros potentiel."

Mais tout n'a pas été rose dans ce premier exercice pour Nuamah. En effet, il a aussi connu des passages plus délicats, avec des prestations très brouillonnes, de quoi frustrer les supporters et observateurs, car on voit bien durant des séquences ce qu'il peut amener. "Il est très perfectible de l'avant-dernier et le dernier geste. C'est la grosse problématique. Il y a des vrais points de progression, dans la finition, lever la tête pour jouer avec ses coéquipiers, énumère notre consultant et ex-gardien. Mais le reste, il l'a, donc il lui faut garder ses qualités et gommer certains aspects. En même temps, sans ses défauts, il ne serait peut-être pas là et partirait ailleurs. J'espère qu'il pourra progresser à Lyon."

Des statistiques insuffisantes

Avec un total de trois réalisations et deux passes décisives en Ligue 1, on observe que les statistiques viennent confirmer l'impression, même s'il a aussi créé d'autres différences qui ne se remarquent pas dans les chiffres. Néanmoins, l'espoir existe à son sujet. Il a été élu meilleur joueur de la saison 2022-2023 avec Nordsjaelland, ayant inscrit douze buts et délivré quatre offrandes. Le Danemark n'est pas la France, mais on n'y réussit pas à 18-19 ans sans d'indéniables aptitudes.

Reste donc la question de sa progression lors de l'exercice à venir, car c'est là qu'il sera attendu. Après une baisse de régime sur les dernières rencontres, pendant lesquelles Fofana ou Cherki ont un peu plus eu leur chance comme titulaire, Nuamah sera particulièrement scruté. Il faudra voir aussi comment est géré le transfert avec Molenbeek. Puisqu'il faut le rappeler, le gaucher appartient au club belge détenu aussi par John Textor, qui l'a acheté à son ancienne formation danoise moyennant 25 millions d'euros, avant de le prêter sans option d'achat à l'OL qui ne pouvait pas recruter pour une telle somme.

Des discussions vont donc avoir lieu cet été, avec des arguments en faveur de l'Olympique lyonnais, dont la Ligue Europa et le fait d'évoluer dans un environnement qu'il a appris à connaître depuis un an. Le prix de son achat joue aussi dans la perception que l'on peut avoir de l'attaquant excentré, qui a laissé entrevoir des promesses, mais aussi d'importants axes d'amélioration.