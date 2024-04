Ligue 1 : Nuamah (OL) parmi les ailiers les plus percutants

Avec ses qualités et ses défauts, Ernest Nuamah reste un pion essentiel à l’OL. Malgré son déchet à la finition, le Ghanéen est l’un des ailiers les plus percutants de Ligue 1.

Comme on pouvait s’y attendre, la bonne rentrée d’Ernest Nuamah contre Brest a entraîné une titularisation du Ghanéen pour le déplacement au Parc des Princes. Contre le PSG, l’ailier n’a pas fait le match de sa vie, mais dans le désert offensif lyonnais dimanche soir, il a clairement été celui qui s’est mis le plus en évidence. Il s’est d’ailleurs montré décisif en trompant Donnarumma afin de redonner un espoir, vain, à l’OL (4-1).

Quelques secondes plus tard, il n’a d’ailleurs pas été loin du doublé, mais son enroulé a heurté le montant parisien. Sur ces deux actions, Nuamah a montré quelle était sa force. Celle de pouvoir percuter et être en rupture face à son adversaire. C’est en partie pour cela qu’il a posé ses valises à Lyon, mais il y a autant d’espoir que de frustration concernant les performances du Black Star depuis son arrivée.

Un brin d'intelligence tactique pour être définitivement décisif

Un peu trop caricatural dans le jeu de l’ailier faux pied, Ernest Nuamah a surtout du mal à se montrer décisif. Pourtant, il y a longtemps que l’OL n’avait pas compté un ailier qui percute, hormis Bradley Barcola la saison dernière. Tout n’est pas couronné de succès, toutefois, le Lyonnais est l’un des meilleurs ailiers en Ligue 1 dans la percussion d'après les données récoltées par WyScout. Aimant redescendre assez bas pour remonter avec le ballon, Nuamah effectue en moyenne cinq courses progressives par match, Ousmane Dembélé (PSG) et Jérémie Boga (Nice) étant les seuls à faire mieux depuis 29 matchs.

À cette volonté de percuter, le Ghanéen y ajoute une faculté à éliminer son adversaire, comme on a pu le voir face à Beraldo dimanche à Paris. Un peu plus de quatre dribbles et vis-à-vis éliminés par match derrière Dembélé toujours, Zhergrova (Lille), Simon (Nantes) et Doué (Rennes). Sur le papier, Nuamah est plus qu’une bonne pioche. Il ne lui reste qu’à y ajouter une pointe d’intelligence tactique pour devenir une vraie menace offensive efficace.