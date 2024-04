D1 : l’OL source de motivation pour le coach de Saint-Etienne

Encore en lice pour être le 4e qualifié en play-offs, l’AS Saint-Etienne a parfaitement réussi son retour en D1 féminine. Laurent Mortel a notamment pris exemple sur l’agressivité de Selma Bacha pour pousser ses joueuses à se surpasser.

Et si les demi-finales de play-offs de D1 féminine réservaient un derby entre l’OL et l’ASSE ? Il faudrait un concours de circonstances, mais à deux journées de la fin de la saison régulière, Saint-Etienne s’est relancé dans la course aux play-offs après sa victoire lors du match en retard contre le Paris FC. Promu cette saison, le club du Forez déjoue les pronostics et peut se mettre à rêver d’une fin de saison fantastique. Forcément une satisfaction pour Laurent Mortel, le coach stéphanois. "On savait qu’on avait un calendrier très compliqué, un effectif qui sortait de la D2 et une transition à opérer. Au fur et à mesure de la saison, on s’est mis à prendre des points. On en a 28 et j’espère que ce n’est pas fini !, a assuré le coach sur le site de la FFF. Ce total doit permettre au club de regarder l’avenir, d’avoir un peu plus d’ambitions tout en se donnant les moyens."

"Quand il y a duel, Bacha y va avec beaucoup d'agressivité"

Avec encore deux matchs à disputer, Saint-Etienne peut croire en sa bonne étoile. Sèchement battu par l’OL pendant le derby (1-6), les Vertes apprennent malgré tout de ces défaites et en tirent aussi leur progression si l’on en croit Mortel. "Depuis de nombreuses semaines, je vois l’évolution, les compensations, les équilibres, les couvertures, tout doucement la montée en duel. J’ai demandé aux joueuses de s’appuyer sur l’exemple de (Selma) Bacha. Quand vous jouez contre elle et qu’il y a un duel, elle y va avec beaucoup d’agressivité, mais dans le respect de la règle et elle enquille. Nous, on est gentilles. Je leur ai dit qu’on pouvait apprendre de notre match face à Lyon, au Paris FC."

La rivalité du terrain n'empêche donc pas d'être une source d'inspiration.