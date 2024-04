D1 : l’OL jouera sa demie de play-offs le 12 mai à 16h45

Delphine Cascarino lors d’OL – Benfica (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

En raison du décalage du multiplex de la Ligue 1 du 11 au 12 mai, la FFF a décidé de revoir sa grille TV pour les play-offs de la D1 féminine. L’OL accueillera le 4e de la saison régulière le dimanche 12 mai à 16h45 et non plus à 21h.

Pour une fois, il y a eu un peu de bon sens dans la programmation et pas de doublon pour les supporters de l'OL. Face à la décision de la LFP de déplacer le multiplex de la 33e journée, la FFF a de son côté choisi d’ajuster son calendrier pour les play-offs de la D1 féminine. Avec la Ligue 1 décalée du samedi 11 mai au dimanche 12 en prime time, les demi-finales de D1 féminine se retrouvaient donc en concurrence puisqu’une des deux rencontres était prévue à 21h. Finalement, le bon sens l’a emporté afin d’avoir une meilleure exposition sur le sol français.

Assuré d’être premier de la saison régulière et dans l’attente de connaitre son futur adversaire (4e de D1), l’OL recevra sa demie le dimanche 12 mai à 16h45 du côté de Décines. Le PSG jouera de son côté le samedi 11 mai à 21h contre le Paris FC puisque les coéquipiers de Kylian Mbappé joueront au Parc des Princes le dimanche contre Toulouse.

La potentielle finale également au Grand Stade le 17 mai

En ajustant sa programmation, la FFF évite donc aux supporters lyonnais de devoir de nouveau faire un choix entre les Fenottes et les joueurs de Pierre Sage. Ces derniers se déplacent à Clermont le dimanche à 21h, de quoi laisser le temps au public présent au Parc OL pour encourager les coéquipières de Wendie Renard de rentrer et de s’installer devant leur télévision pour un dimanche 100% OL. En cas de qualification pour la finale de D1 féminine, l’OL recevra le vainqueur de PSG - Paris FC de nouveau dans le Grand Stade le vendredi 17 mai à 21h. En cas de désillusion en demie, la petite finale se jouera à Décines (toujours au Parc OL ?) un peu plus tôt dans la journée du vendredi à 18h.