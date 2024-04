Le PSG ne bradera pas la Coupe de France contre l’OL

Luis Enrique, entraîneur du PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Encore en lice pour faire le quadruplé, le PSG ne va pas prendre la finale de la Coupe de France à la légère. Luis Enrique veut faire quelque chose qui n’a jamais été réalisé en France avec le quadruplé.

Trois jours après avoir pris le meilleur sur l’OL (4-1), le PSG est de nouveau sur le pont en Ligue 1. La LFP ayant fait une fleur aux Parisiens afin d’être dans les meilleures dispositions pour leur quart de Ligue des champions, le club de la capitale rattrape son match de retard contre Lorient, mercredi. Ce déplacement en Bretagne pourrait permettre au PSG de s’offrir un nouveau titre de champion de France. Mais aussi de pouvoir gérer au mieux la fin de saison qui se présente. "Depuis le premier jour, je dis qu'on est favoris, avec le meilleur effectif, le plus gros budget. C'est presque une obligation, je trouve ça positif qu'on ait réussi à le faire", se réjouit Luis Enrique.

"Une manière de marquer l'histoire"

Le titre en Ligue 1 n’est pourtant pas une fin en soi pour le PSG. Avec une demi-finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund et une finale de Coupe de France face à l’OL, les objectifs sont encore loin d’être atteints pour le coach parisien. Il faudra encore attendre la double confrontation contre le club allemand pour savoir quel sera l’état d’esprit le 25 mai prochain à Lille. Mais l’OL ne doit pas s’attendre à voir un PSG moins impliqué en Coupe de France.

"C'est une motivation. C'est une manière de marquer l'histoire du club, de la ville. Ça nous motive. Pour le moment, on a un titre (le Trophée des champions), il faut gagner le Championnat et continuer à lutter ensuite en L1 pour respecter les autres clubs. Après, on aura la finale de Coupe contre Lyon (le 25 mai), un match forcément singulier. C'est un chemin long, sinueux."

Avec l’effectif à sa disposition, Luis Enrique a de quoi voir venir. La victoire dimanche au Parc des Princes contre la formation lyonnaise a montré que même sans certaines stars, le club parisien restait au-dessus.