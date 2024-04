Parti libre de l’OL, il y a deux ans, Memphis Depay estime que le club a eu quelques ratés sur certains transferts. Cela expliquerait une partie de l’absence de titres ces dernières années.

Le 25 mai, l’OL va-t-il enfin mettre un terme à plus d’une décennie de disette ? Depuis la finale de la Coupe de France 2012 (ou le Trophée des champions qui a suivi), le club lyonnais fait chou blanc dans sa quête d’un titre. La poussière a pris ses quartiers dans l’armoire à trophées et Alexandre Lacazette et ses coéquipiers aimeraient bien remédier à ça à Lille dans un mois. Il faudra pour cela se débarrasser du PSG, qui a envoyé un message dimanche en Ligue 1 (4-1).

La Coupe reste une compétition à part et toute une ville espère enfin pouvoir célébrer de nouveau un titre du côté de l’Hôtel de Ville et de la place des Terreaux. Depuis plus de dix ans, l’OL a pourtant eu les opportunités, mais n’a jamais réussi à les convertir. Présent entre Rhône et Saône pendant quatre ans et demi, Memphis Depay aurait pu aider à ramener le club lyonnais sur le devant de la scène. Sans succès, malheureusement, même si "nous avions une super équipe".

"L'OL avait les moyens d'être compétitif"

À l’image du reste du groupe, l’attaquant néerlandais a alterné entre le bon et le moins bon et cette irrégularité a coûté certains beaux parcours comme en 2020-2021. L’OL était alors à la bataille avec le PSG, Lille et Monaco en Ligue 1 avant de s’écrouler. À cette irrégularité, Memphis Depay pointe également un recrutement qui a pu laisser à désirer et qui a empêché le club septuple champion de France de pouvoir performer. "Nabil Fekir, Lacazette, Tolisso, qui ont tous été vendus pour gagner beaucoup d’argent, Ferland Mendy, Tanguy Ndombélé, tous ces gars qui sont partis pour de belles sommes, a détaillé l’attaquant de l’Atlético de Madrid à Prime Video. Je suis probablement le seul qui est parti libre. Mais avec tous ces joueurs, ils ont reçu beaucoup d’argent qu’ils pouvaient réinvestir dans une équipe pour être compétitifs."

Il y a eu des ratés et l’OL s’est retrouvé à devoir jouer sa survie en Ligue 1 cette saison. Toutefois, l’ancien capitaine espère que les Lyonnais "vont continuer de revenir et qu’ils seront meilleurs la saison prochaine".