Mikautadze (Metz) revient sur son passage à l'OL

Georges Mikautadze lors du match de Coupe de France entre l’OL et le FC Metz (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Actuel meilleur buteur de L1, avec 7 buts, Georges Mikautadze (Metz) avait comme rêve de porter les couleurs de l'OL.

"Ils ont brisé mon rêve d'enfant en ne me conservant pas à 15 ans." Des paroles fortes de l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 (7 réalisations) sur la période mars - avril. Georges Mikautadze n’avait qu’un objectif : jouer sous la tunique de l’OL. Le natif de Lyon 7e avait intégré l’Olympique lyonnais durant 7 ans (de 2008 à 2015), avant de porter les couleurs de l’AS Saint-Priest.

Au centre de formation du club rhodanien, Georges Mikautadze n’était pas le phénomène à l’avenir grandiose. Dans l’ombre de certains de ses coéquipiers, l’avant-centre avait du mal à se démarquer. "C'était un petit gabarit à la maturité très tardive. Il avait quand même un manque d'activité dans le jeu, pas assez de puissance et il y avait une forte concurrence dans la génération 2000 avec Amine Gouiri, Mohamed Bahlouli et Esteban Lepaul ", a affirmé dans L'Equipe Jean-François Vulliez, l'ancien directeur du centre de formation de l'OL (2011-2023).

Son retour à Metz a relancé la machine lorraine

Après ce passage compliqué, l’OL avait décidé de ne pas le garder dans ses rangs. "Je m'en souviens comme si c'était hier. On ne s'y attendait pas du tout, cela a été très dur pour nous. On est restés longtemps sur le parking de Tola-Vologe (le centre d'entraînement de l'OL entre 1961 et 2016), comme si on ne voulait pas partir, pas réaliser ce qui était arrivé. Puis, on est rentrés chez nous, on s'est posés sur le canapé et on a discuté pour le rassurer, le soutenir, a confié, toujours au quotidien sportif, la sœur du joueur.

À présent, Georges Mikautadze est le joueur le plus en forme en Ligue 1 de ces deux derniers mois sous les couleurs du FC Metz. En 7 matchs, le Géorgien de 23 ans a inscrit 7 buts et délivré une passe décisive et permet au club lorrain de croire à un maintien.