Bastien Dechepy arbitrera OL - Monaco dimanche

Pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, l’OL accueille Monaco au Parc OL dimanche (19h). Le choc entre les deux équipes sera arbitré par Bastien Dechepy.

Après la claque parisienne (4-1), le rebond monégasque est attendu à l’OL dimanche à Décines. Une semaine après s’être tirés une balle dans le pied au Parc des Princes, les joueurs lyonnais retrouvent leur public pour la réception de l’AS Monaco. Dans un Parc OL qui devrait être bien garni (48 000 places ce mardi) et dans lequel les supporters seront mis à l’honneur, Pierre Sage espère voir un visage plus conquérant et reprendre la dynamique positive des dernières semaines. Ce choc de la 31e journée de Ligue 1 sera arbitré par Bastien Dechepy dimanche soir (19h).

Deuxième match de l'OL arbitré cette saison

Ce ne sera que la 2e fois de la saison que l’arbitre de 38 ans sera aux manettes d’un match de l’OL, mais aussi de Monaco en Ligue 1. Il avait été au sifflet du nul insipide entre l’OGC Nice et les Lyonnais le 27 août dernier (0-0. Depuis, il n’a plus recroisé la route des coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Dimanche soir, Bastien Dechepy sera assisté par Brice Parinet Le Tellier et Julien Haulbert. L’assistance vidéo sera quant à elle confiée à Dominique Julien et Christian Guillard.