John Textor lors de la conférence de presse de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Interrogé par une commission parlementaire au Brésil, John Textor a maintenu sa position. Le président de l’OL et de Botafogo assure que le championnat brésilien a été truqué.

C’est avec une attelle au bras que John Textor s’est présenté devant le Sénat fédéral brésilien lundi. Victime d’une chute en skate durant le week-end, le propriétaire de l’OL et de Botafogo a subi une intervention chirurgicale dimanche, mais était bien présent au rendez-vous qui lui avait été fixé. L’Américain devait répondre de ses accusations de corruption au sein du championnat brésilien et qui aurait coûté le titre à Botafogo. Après avoir passé plusieurs heures à sortir son argumentaire, preuves à l’appui selon le président de la commission parlementaire, John Textor a maintenu en public ses accusations contre Palmeiras, champion, mais aussi certains joueurs de Sao Paulo et Fortaleza.

"Il faut nettoyer le football brésilien (...) Ce que nous avons découvert n'est pas différent du reste du monde, de la Belgique, de la France, de toute l'Europe. La manipulation des résultats est une réalité", a déclaré le patron d’Eagle Football à l’issue de la réunion avant de poursuivre : "Je suis propriétaire d'un club, je veux gagner des Championnats et si je peux prouver, sans le moindre doute, que (la saison) 2022 a été manipulée, et que 2023 a été manipulée, ainsi (qu'apporter) d'autres preuves d'anomalies, je pourrai faire appel au tribunal des sports, à la police, et cet organe législatif pourra agir."

Botafogo n'est pas à vendre

Lancé dans une bataille qui peut s’avérer sans fin, John Textor a en tout cas démenti les rumeurs sur une possible vente de Botafogo dans les semaines ou mois à venir. Romario, ancienne star de la Seleçao et reconverti dans la politique au Brésil, a laissé sous-entendre cette possibilité. Textor a rapidement balayé les supputations de l’ancien attaquant, estimant que "si je voulais vendre, je ne dirais pas les mauvaises choses qu'ils font ici (au Brésil), je ne parlerais pas de corruption."