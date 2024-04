Victime d’une chute en skate, Textor a été opéré du coude

John Textor lors de Pontarlier – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Présent au Brésil pour être auditionné par le Sénat fédéral, John Textor s’est permis une petite facétie durant le week-end, non sans conséquence. Ayant lourdement chuté en skate, le président de l’OL a été opéré du coude.

Dimanche soir, John Textor n’était pas dans les travées du Parc des Princes. La direction de l’OL était représentée par Laurent Prud’homme et David Friio comme c’est souvent le cas quand le grand patron n’est pas là. Présent au Brésil, Textor n’a pas pu plus assister à la rencontre de Botafogo contre Juventude (victoire 5-1) puisqu’il était avant tout en train de se faire opérer. Durant le week-end, il a été possible d’apercevoir le patron d’Eagle Football au Saquarema Surf Festival à Rio. Mordu de skateboard, l’Américain a pu montrer qu’il avait encore de beaux restes, mais cela n’a pas été sans conséquences. En effet, Textor a subi une violente chute qui l’a obligé à devoir passer par la case opération suite à une fracture du coude.

Auditionné pour des accusations de corruption

Ayant répondu présent à l’appel du Sénat fédéral brésilien pour faire la lumière sur les accusations de corruption qu’il a portées à l’encontre de certains clubs dont Palmeiras, John Textor a confirmé s’être blessé. "Je fais du skateboard depuis de nombreuses années. J'ai fait une très mauvaise chute, a-t-il avoué dans des propos rapportés par Globoesporte. J'aurais dû porter des coudières et ne pas sauter comme je le faisais quand j'étais plus jeune. Mais cela m'arrive tout le temps." Après la décontraction du week-end, John Textor va désormais devoir prouver à la commission qu’il détient bien des preuves de matchs truqués, impliquant la participation de joueurs et d'arbitres.