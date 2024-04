OL : Horan et Endler en lice pour les trophées de D1 féminine

Comme Sonia Bompastor, Lindsey Horan et Christiane Endler peuvent espérer ramener à l’OL un trophée individuel le 29 avril prochain. L’Américaine pour celui de meilleure joueuse et la Chilienne pour celui de meilleure gardienne.

Avec un seul nul à son actif en attendant la réception de Guingamp mercredi (18h30), l’OL réalise une saison presque parfaite sur la scène nationale. Pourtant, le club lyonnais est loin de faire une razzia sur les nominations pour les trophées de D1 féminine qui se tiendront le 29 avril prochain. Etant avant tout un collectif, les Fenottes paient sûrement cette stratégie dans laquelle personne n’est vraiment mis en avant. Ada Hegerberg a été blessée, Eugénie Le Sommer a soufflé le chaud et le froid et c’est finalement Lindsey Horan qui accompagne deux Parisiennes pour le titre de meilleure joueuse du championnat. La milieu, auteure de 6 buts en 13 matchs, va devoir batailler face à Tabitha Chawinga, meilleure buteuse du PSG et du championnat, et Grace Geyoro.

Cinquième sacre de suite pour Endler ?

Les chances de voir l’Américaine succéder à Kadidiatou Diani semblent assez faibles à première vue. Christiane Endler aura-t-elle plus de chance que sa coéquipière ? La gardienne de l’OL est de nouveau nommée pour le titre de meilleure portière du championnat de France. Une distinction qu’elle a déjà remportée à quatre reprises et qui ne lui échappe pas depuis 2019 (2020 n’ayant pas eu de lauréate). Pour faire la passe de cinq, la Chilienne va devoir se débarrasser de la concurrence de Katarzyna Kiedrzynek (PSG) et Chiamaka Nnadozié (Paris FC).