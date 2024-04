John Textor, propriétaire de l’OL et de Botafogo (Photo : Vitor Silva/Botafogo/Divulgação)

Au cours d’un entretien sur une chaîne YouTube, puis sur un communiqué sur son site, le président de l’OL et de Botafogo, John Textor, a attaqué plusieurs clubs, joueurs et arbitres brésiliens pour corruption.

C’est une communication frontale qui fera parler au Brésil. Ayant accordé un entretien à la chaîne YouTube Canal do Medeiros, John Textor en a profité pour régler certains comptes avec des footballeurs, clubs et arbitres brésiliens qu’il accuse de corruption. Il pointe notamment du doigt son concurrent Palmeiras, qui aurait selon lui bénéficié de l'aide des officiels ces deux dernières années. Rappelons que la formation de São Paulo a terminé championne en décembre dernier, six points devant le Botafogo présidé par l’Américain, finalement cinquième après un effondrement terrible sur la deuxième partie de saison.

"Nous disposons de preuves solides, confirmées à 100 % [...] Désolé si cela va faire du bruit, mais j'en ai la preuve, je l'enverrai aux procureurs, a-t-il déclaré dans l’interview. Je suis là pour défendre l'honneur de mon club. Je peux vous promettre que personne ne touchera à nos matchs cette année."

Les clubs incriminés vont l'attaquer en justice

Par la suite, il a réaffirmé ses propos dans un texte publié sur son site internet. Il y dénonce des arbitres du VAR, mais aussi quatre footballeurs de Fortaleza et cinq joueurs de São Paulo, d’avoir manigancé pour laisser gagner Palmeiras (4-0 en 2022 et 5-0 en 2023). "C'est sûr à 100 %", a-t-il clamé, se basant sur des analyses de l’intelligence artificielle.

Face à ses accusations, Palmeiras a qualifié le patron de l’Olympique lyonnais de "caricature", tout en révélant son intention de "saisir la justice pour qu'il réponde de ses déclarations irresponsables". Les deux autres équipes incriminées par l’homme d’affaires ont prévu d’en faire de même.