L'OL est devenu la proie favorite du PSG après le 4-1

Rayan Cherki (OL) face à Warren Zaïre-Emery (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

À l’issue de la rencontre opposant le PSG et l’OL (4-1) dimanche soir, le club rhodanien est devenu le club ayant encaissé le plus grand nombre de buts face aux Parisiens en compétitions officielles.

Quatre à l'aller, quatre au retour. Cette saison, l'OL fait l'opération portes ouvertes avec le PSG. Depuis dimanche, le club rhodanien compte désormais 168 buts encaissés face au club de la capitale et surpasse donc son ennemi stéphanois qui en comptabilise 167. À l’occasion de l’affiche de cette 30e journée de Ligue 1, Pierre Sage et ses hommes affrontaient un gros morceau avec le PSG. Les joueurs de Luis Enrique ont infligé le même scénario qu’au match aller en ouvrant le score très rapidement dans la partie (3ᵉ minute) et en clôturant la rencontre sur le même résultat que lors de la phase aller (4-1).

Un milieu submergé, une défense en grande difficulté

Pierre Sage s’était tenu à son idée de base de jouer la possession face aux Parisiens. Il a donc choisi de commencer dans une formation en 4-2-3-1, qui ne s’est pas avérée fructueuse... La défense lyonnaise a pour habitude d’avoir le soutien de trois milieux de terrain, dont deux relayeurs actifs dans le pressing. Cette fois-ci, le jeu de l'OL était dirigé vers l'offensive avec un simple double pivot (Caqueret - Matic) pour tenir la baraque derrière un Rayan Cherki en meneur.

Malheureusement, l’arrière-garde lyonnaise n’a pas pu compter sur un milieu de terrain souverain avec 75 % de duels perdus pour le duo Matić - Caqueret à la pause (6/8). Dominé, l'OL a coulé en première mi-temps et n'a pas su fermer les vannes pour limiter la casse. Avec quatre buts encaissés, Pierre Sage et ses hommes devront tirer des leçons de ce match et montrer un visage différent le 25 mai prochain.