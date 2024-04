PSG - OL (4-1) : Cherki, récupérateur ou passeur ?

Lors de la rencontre opposant le PSG et l’OL (4-1) dimanche soir, Rayan Cherki était sur tous les fronts.

Auteur d’une bonne entrée (2 passes décisives) face à Brest (victoire 4-3) le week-end dernier, Rayan Cherki avait gagné la confiance de Pierre Sage. Il figurait, ainsi, dans le 11 de départ pour affronter le PSG (défaite 4-1). L’international espoir français devait être la clé du 4-2-3-1 proposé par le technicien de 44 ans. L’entraîneur Lyonnais souhaitait jouer la possession et orienter son jeu vers l’avant en ajoutant un poste de numéro 10. Cette nouveauté était censée apporter un surplus offensif à l’effectif Lyonnais. Mais l’attaquant de 20 ans a davantage fait office de milieu récupérateur que d’un réel créateur sur une bonne partie de la rencontre. Pour cause, les deux pivots de l’équipe, Maxence Caqueret et Nemanja Matić, ont été en grandes difficultés dimanche soir.

Récupérateur, mais aussi passeur

Rayan Cherki, très présent dans la moitié de terrain de l’OL, a récupéré plus de ballons que l’arrière-garde rhodanienne. Le meneur Lyonnais a repris 5 ballons aux Parisiens, soit 3 de plus que Maxence Caqueret (2) et 3 de plus que le duo défensif Caleta-Car-Obrien (2). Souvent critiqué pour sa passivité lors des replis défensifs, le jeune attaquant Lyonnais s’est montré combatif et présent dans les duels. Malgré tout, Rayan Cherki a tenté tant bien que mal de remplir son rôle de numéro 10 qu’il aime tant. Très à l’aise dans l’axe, le natif de Pusignan a eu l’occasion de laisser parler sa créativité et sa faculté à se projeter vers l’avant.

5 passes décisives à son actif

Ce qui lui a permis de transmettre 3 passes clés à son attaque en première période. Le meneur lyonnais a été à l’origine de quelques actions dangereuses en servant intelligemment Alexandre Lacazette à plusieurs reprises. Mais le capitaine de 34 ans, pas très en jambes dimanche soir, n’a pas réussi à trouver le chemin des filets. Avec 5 passes décisives à son compteur, Rayan Cherki est le meilleur passeur de son équipe devant Ainsley Maitland-Niles et Maxence Caqueret (3 chacun).