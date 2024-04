Inexistant en début de match, l'OL a encaissé deux buts en seulement sept minutes de jeu dimanche contre le PSG (4-1). Pour notre consultant, Nicolas Puydebois, cela résulte avant tout de l'attitude passive des Lyonnais.

Deux buts en sept minutes de jeu. Lors de la rencontre qui opposait le PSG et l’OL (4-1) dimanche soir, l’entame de match a plombé les espoirs lyonnais. Battus une première fois d’un but contre son camp de Nemanja Matić, les Rhodaniens ont encaissé le but le plus rapide de leur saison (3e minute). La dernière fois que le club avait encaissé deux buts aussi rapidement, c’était lors de la défaite face à Dijon le 2 avril 2019 dernier (1-3). Reste à comprendre les causes, d’une entame de match si catastrophique et timide de la part des Lyonnais. Est-ce dû au changement de système (4-2-3-1) ou à un manque d’envie des joueurs de l’OL ?

Manque d’agressivité

Lors de notre émission hebdomadaire "Tant qu'il y aura des Gones" (chaque lundi à 19h), Nicolas Puydebois a tenté de répondre à cette interrogation. Il explique cela par un manque d’intentions évident de la part des joueurs de Pierre Sage. " Le premier but est clairement dû à un manque d’agressivité. L’entame de match n’est clairement pas assez impactante. Il y avait une grosse différence d’intensité, que ce soit dans les duels ou dans les courses, entre les Lyonnais et les Parisiens, c’est ce qui a fait la différence", a souligné notre consultant.

"Une fois qu'ils sont sur le terrain, ça leur appartient"

Nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur le système de jeu en 4-2-3-1 proposé par Pierre Sage, qui pourrait expliquer ce début de match laborieux. Pour Nicolas Puydebois, seuls les joueurs sont réellement acteurs de la rencontre "Certes, le coach met un schéma tactique en jeu. Mais ce sont les joueurs qui l’animent, qui mettent les ingrédients, qui mettent les courses. Une fois qu'ils sont sur le terrain, ça leur appartient", a insisté l'ancien portier lyonnais. Quoi qu'il en soit, l’OL devra vite relever la tête et en tirer les bonnes leçons lors de la réception de l’AS Monaco dimanche (19h).